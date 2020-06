Nucléaire: Les Européens haussent le ton face à Téhéran et Washington

Après avoir surtout prôné la médiation, les Européens ont choisi cette fois de taper du poing sur la table. Ils ont donc durci le ton vendredi face à la fois à l’Iran, qui s’affranchit de plus en plus de ses engagements, et aux Etats-Unis. Le but est toujours le même : empêcher Téhéran de se doter de l’arme atomique.

Les trois pays européens signataires de l’accord – France, Allemagne et Royaume uni, ont ainsi émis des réserves majeures concernant la fin de l’embargo sur les livraisons d’armes à l’Iran, rejoignant sur ce point les Etats-Unis. Cette levée programmée pour octobre prochain de la résolution des Nations Unies, « pourrait avoir des implications majeures pour la sécurité et la stabilité régionales », selon une déclaration commune des trois ministres des Affaires étrangères, à l’issue d’une réunion à Berlin.

Surtout, Paris, Londres et Berlin ont aussi lancé un avertissement aux Etats-Unis, qui pourraient définitivement faire voler en éclats l’accord de 2015 en prenant prétexte du contentieux sur l’embargo pour porter le cas iranien devant le Conseil de sécurité de l’Onu.