Nucléaire: Les USA disposés à discuter d’une feuille de route si l’Iran le souhaite

Les efforts pour définir des mesures initiales destinées à ramener les Etats-Unis et l’Iran dans l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien sont dans l’impasse, mais des diplomates occidentaux estiment que Téhéran veut désormais discuter d’une feuille de route élargie pour le raviver, ce que Washington serait disposé à faire.

« Ce que nous avons entendu est qu’ils [ les Iraniens]étaient intéressés dans un premier temps par une série de mesures initiales, et donc nous avons échangé des idées là-dessus », a déclaré un représentant américain ayant demandé à ne pas être identifié.

« Il semble, d’après ce que nous entendons publiquement maintenant, et via d’autres canaux, qu’ils pourraient (…) non pas être intéressés par (discuter) de mesures initiales mais plutôt d’une feuille de route pour revenir au respect complet » de l’accord, a-t-il ajouté. « Si c’est ce dont l’Iran veut parler, nous serons heureux d’en parler ».