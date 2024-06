Nucléaire : L’Iran frappé d’une résolution à l’AIEA

l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a adopté mercredi à Vienne une résolution rappelant formellement à l’ordre Téhéran.

L’Iran, qui a promis de riposter, a jugé cette initiative « précipitée et déraisonnable », mettant en garde contre « un effet destructeur » sur le processus diplomatique.

Le texte, déposé par Londres, Paris et Berlin (E3), a été approuvé par 20 pays sur 35, selon trois diplomates interrogés par l’AFP, avec la voix des Etats-Unis, initialement réticents par crainte d’envenimer les tensions au Moyen-Orient.

La Russie et la Chine ont voté contre, tandis que 12 pays se sont abstenus. Un pays membre n’a pas participé.

Cette résolution, la première depuis novembre 2022, élargit les griefs reprochés à l’Iran.

Elle déplore une nouvelle fois l’absence de « réponses techniques crédibles » concernant la présence de traces d’uranium inexpliquées sur deux sites non déclarés.

« Il est essentiel et urgent » que Téhéran clarifie la situation et fournisse l’accès aux lieux en question, insiste le texte confidentiel obtenu par l’AFP. A ce sujet, « un rapport complet » pourrait être demandé au directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi.

