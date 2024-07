Nvidia, désormais 1ère capitalisation au monde en Bourse

Nvidia, concepteur de semi-conducteurs américain, est devenu la première capitalisation boursière au monde, dépassant au passage Microsoft. Signe d’une évidente fièvre de l’intelligence artificielle générative qui agite les marchés financiers.

La valorisation du groupe californien a atteint 3 352 milliards de dollars à la Bourse de New York. Désormais, Nvidia, Apple et Microsoft pèsent pour 10 % de l’ensemble des entreprises cotées en Bourse. Cela montre précisément le poids du secteur de l’intelligence artificielle (IA) générative dans notre quotidien, mais aussi sur les marchés.

Le fabricant américain des microprocesseurs doit sa popularité à ses puces ultramodernes capables de gérer des quantités de calculs, nécessaires à l’utilisation de l’IA générative. Par rapport à ses concurrents AMD, Intel ou encore Apple et Microsoft, Nvidia conserve ainsi une longueur d’avance pour passer un cap de 4 000 milliards de dollars de valorisation boursière.

