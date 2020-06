OMS- Covid-19 : Hausse quotidienne record du nombre de cas dans le monde !

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état d’une progression record du nombre d’infections dues au nouveau coronavirus à travers le monde dimanche, avec 183.020 nouvelles contaminations en 24 heures.

L’augmentation du bilan quotidien est due en partie à la multiplication des tests, précise-t-elle, tout en jugeant la situation inquiétante en Amérique latine, en particulier au Brésil.

Le nombre de cas recensés à l’échelle mondiale a dépassé neuf millions lundi, selon le bilan de Reuters. L’épidémie progresse au Brésil et en Inde, et de nouveaux foyers sont apparus aux Etats-Unis et en Chine, notamment.