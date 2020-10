OMT: Le tourisme international enregistre une perte de 730 M$ à fin août

La baisse de 700 millions d’arrivées au cours des 8 premiers mois de l’année en raison des restrictions sur les voyages pour lutter contre la covid-19, a occasionné une perte de 730 milliards $ de recettes au niveau du tourisme international, selon le dernier baromètre du tourisme mondial.

- Publicité-

Selon les dernières données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et rapportées par Ecofin, les restrictions sur les voyages introduites en réponse à la pandémie de covid-19 ont occasionné une baisse de 700 millions d’arrivées en glissement annuel à fin août 2020, au niveau du tourisme international.

Cela se traduit par une perte de 730 milliards $ de recettes au cours des huit premiers mois de l’année, soit près de la moitié des 1500 milliards $ de recettes générées en 2019, et « huit fois la perte subie lors de la crise économique et financière mondiale de 2009 ».

« Les arrivées de touristes internationaux ont diminué de 81% en juillet et de 79% en août, les deux mois qui sont traditionnellement les plus chargés de l’année et le pic de la saison estivale dans l’hémisphère nord », fait savoir l’OMT dans son tout dernier baromètre du tourisme mondial.

Toutes les régions du monde ont enregistré une forte baisse des arrivées de touristes durant les huit premiers mois de l’année. La première région à souffrir de l’impact de la covid-19, selon l’OMT, est l’Asie et le Pacifique. Elle a connu une baisse de 79% des arrivées suivie de l’Afrique et le Moyen-Orient (-69% pour les deux régions), de l’Europe (-68%) et des Amériques (-65%).

La demande de voyages reste en grande partie faible en raison de l’incertitude persistante concernant la pandémie et du manque de confiance. D’après les dernières tendances, l’OMT s’attend à une baisse globale de près de 70 % pour l’ensemble de l’année 2020.

L’Organisation estime toutefois qu’il y aura un rebond du tourisme international en 2021, principalement au troisième trimestre. Une tendance qui devrait beaucoup plus se confirmer en 2022 ; les restrictions de voyage étant considérées comme l’obstacle principal à la reprise du tourisme international.