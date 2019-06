On n’est pas près de récupérer Belhassen Trabelsi !

La justice française a décidé de prendre tout son temps pour bien étudier la demande d’extradition de Belhassen Trabelsi formulée par la Tunisie. L’audience a été renvoyée au 4 décembre 2019, suite à la requête déposée auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (sud-est de la France) par les avocats du beau-frère de Zine el Abidine Ben Ali. Le motif : il veulent se donner plus de temps pour éplucher les nouveaux éléments du dossier, rapporte l’AFP ce jeudi 20 juin 2019.

Mais ce n’est pas tout, la Cour d’appel de Paris doit également se prononcer sur une autre demande d’extradition, dans un autre dossier, le 30 octobre 2019. «Par souci de cohérence nous allons solliciter un rapatriement des procédures vers la cour d’Aix qui a été saisie la première», a argué Xavier Noreguas, l’un des avocats de Trabelsi.

L’avocate générale Solange Legras s’est dite «étonnée de cette demande de renvoi tardive, trois jours avant l’audience» et que «si jonction il devait y avoir ce devrait être à Paris, lieu de domicile de M. Trabelsi»…

Pour les représentants de l’État Tunisien, Mohamed Nabil Naccache et Lassaad Bennour, c’est tout vu : Le comité de défense du prévenu multiplie les recours pour gagner du temps. «Je ne comprends pas la demande de jonction des dossiers et de rapatriement», a dit Bennour, qui manifeste son désaccord avec les décisions prises…