ONU : La violence contre les enfants dans les conflits a atteint des niveaux extrêmes à Gaza

La violence à l’encontre des enfants pris dans des conflits qui se multiplient et s’intensifient a atteint des « niveaux extrêmes » en 2023, avec un nombre sans précédent de meurtres et de blessures dans les crises, d’Israël et des territoires palestiniens au Soudan, au Myanmar et à l’Ukraine, selon un nouveau rapport de l’ONU.

Pour la première fois, celui-ci place les forces israéliennes sur sa liste noire des pays qui violent les droits de l’enfant pour le meurtre et la mutilation d’enfants et l’attaque d’écoles et d’hôpitaux.

L’attaque surprise du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël et les représailles militaires massives d’Israël à Gaza ont entraîné une augmentation de 155 % des violations graves à l’encontre des enfants, notamment en raison de l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées de Gaza, indique le rapport du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Le chef de l’ONU s’est dit « consterné par l’augmentation spectaculaire et l’ampleur et l’intensité sans précédent des violations graves contre les enfants dans la bande de Gaza, en Israël et en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, en dépit de mes appels répétés aux parties pour qu’elles mettent en œuvre des mesures visant à prévenir les violations graves ».

En 2023, 5 698 violations graves contre des enfants ont été attribuées aux forces israéliennes, 116 au Hamas, 58 à des auteurs non identifiés, 51 à des colons israéliens, 21 au Jihad islamique, 13 à des individus palestiniens et 1 aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.

Le processus de vérification de l’attribution de 2 051 autres violations est en cours.

