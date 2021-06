Ooredoo célèbre la journée Olympique

Pour célébrer la journée olympique à un mois du coup d’envoi des Jeux Olympiques Tokyo 2020+1 et dans le cadre de sa stratégie de soutien du sport tunisien, Ooredoo en partenariat avec le Comité National Olympique Tunisien (CNOT), lance la journée Olympique dans différentes villes et ce le 23 juin 2021.

Beaucoup plus qu’une manifestation sportive, Cette journée Olympique vise à soutenir nos ambassadeurs sportifs pour la consécration des valeurs Olympiques et du rôle du sport dans la consolidation de l’image de la Tunisie en cette conjoncture sanitaire difficile.

C’est aussi l’occasion pour faire découvrir aux tunisiens de nouveaux sports olympiques ou des épreuves dans lesquelles la Tunisie fait son apparition pour la première fois, ou d’autres non olympiques et qui gagnent du terrain partout dans le monde et en Tunisie, outre l’ouverture d’une fenêtre sur les sports électroniques.

« Cette Journée festivea gagné en impact grâce au soutien de l’opérateur Ooredoo ainsi que l’engagement de tous les acteurs du mouvement sportif tunisien », a déclaré monsieur Mehrez Boussaiane, président du CNOT.

Monsieur Mansoor Rashed El Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie, a déclaré de son côté : « Ooredoo réitère ainsi son engagement citoyen à soutenir toutes les causes nationales et plus particulièrement le mouvement sportif et olympique avec tout ce que cela implique comme engagements auprès de la jeunesse du pays ».

Le Programme de la journée Olympique :

Mercredi 23 Juin 2021

Centre Culturel et Sportif de la Jeunesse El Menzah VI

* 11 h : Cérémonie officielle de levée des drapeaux national et olympique

* 11h30 : Réception en l’honneur des qualifiés aux Jeux Olympiques Tokyo 2020+1 et des présidents des fédérations

-Tir à l’arc

Stade Hédi Ben Romdhane Radès

9 h: séance d’initiation au Tir à l’ arc

10h: Tournoi de démonstration avec la participation des tireurs qualifies aux Jeux Olympiques

Karaté

Salle fédérale de Karaté de la Cité des Jeunes d’El Menzah

10 h : séance d’initiation dans le cadre de l’académie de la fédération

11 h: combats de démonstration avec la participation de karatékas de haut niveau

Samedi 26 juin 2021

– Baseball

Maison des jeunes EL Kharraz Bizerte

9h 30: séance d’initiation au base-ball à cinq dans le cadre de l’ école fédérale (12-16 ans)

10h 30 : match de demonstration

– E-Sports

Salle de Gaming Alain savary