Opportunités du marché des produits «Halal»

« 1.500 milliards d’euros… ce sont les prévisions, en valeur, des dépenses de produits alimentaires «Halal» dans le monde pour 2025. Un montant extrêmement alléchant pour beaucoup d’industriels intéressés par la production de produits destinés aux musulmans, a écrit le quotidien La Presse, dimanche 18 février, dans un long article sur les opportunités qui s’offrent aux industriels tunisiens en matière de consommation des produits « Halal ».

Pour la Tunisie, et selon les derniers chiffres disponibles, entre 2018 et 2024, la demande de ces denrées a augmenté de 6,5%. Il s’agit principalement des viandes, des volailles, des produits de la mer, des fruits et légumes, des produits laitiers, des céréales, des huiles et des graisses, des confiseries.

« Quelques de 100 entreprises industrielles nationales ont obtenu un certificat «Halal», depuis 2013, dans plus de 20 secteurs.

En Afrique, le marché du business «Halal» est un secteur très porteur avec une manne financière estimée à environ 150 milliards de dollars en 2023. Ce marché comprend les produits alimentaires «Halal» et ceux non alimentaires. Dans ce business, l’agrobusiness et l’économie du tourisme ont été identifiés comme des secteurs très prolifiques ».