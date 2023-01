Sotrapil : Les produits d’exploitation les plus hauts depuis sa création

Chez la Sotrapil, les indicateurs d’activité au 31 décembre 2022, font état d’un total des quantités transportées à fin décembre 2022 en baisse de l’ordre de -3,99 %. Un total des revenus du transport à fin décembre 2022 de 16.758.597 dinars contre 16.500.935 dinars au cours de l’année 2021 soit une hausse de 1,56 % justifiée notamment par les révisions successives, à partir du 1er février 2022 et du 1er mars 2022, des tarifs de transport via le pipeline Bizerte -Radès d’environ +3% respectivement, et la révision du tarif de transport via le pipeline Jet A1 d’environ +12% à partir du 1er décembre 2022.

Ces mêmes indicateurs, font état d’un total des produits d’exploitation de 20.115.223 dinars contre 18.060.234 dinars au 31 décembre 2021, soit le plus haut niveau atteint depuis l’entrée en activité de la société en 1984. Cette hausse de l’ordre de 11,38% est essentiellement expliquée par la hausse du solde positif de la position litrage de l’ordre de 102,97%.