L Forum des Entrepreneurs de la Diaspora  » MEET Africa « , le 11 février 2023, à Paris

-Le Forum des Entrepreneurs de la Diaspora » MEET Africa-Mobilisation européenne pour l’entrepreneuriat en Afrique », organisé dans le cadre du programme » MEET Africa 2 « , aura lieu le samedi 11 février 2023, au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris.

Le programme » MEET Africa 2 » mis en œuvre par Expertise France et cofinancé à hauteur de 8,5 millions d’euros par l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement, en partenariat avec ANIMA Investment Network, s’inscrit dans les actions menées par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique. A travers son soutien au projet MEET Africa, l’Union européenne cherche à assurer des actions de développement de l’entrepreneuriat en Afrique par la diaspora résidant en Europe.

Le Forum des Entrepreneurs de la Diaspora vise à « rassembler des écosystèmes entrepreneuriaux euro-africains, mettant en valeur les entrepreneurs, les structures d’accompagnement et les investissements publics et privés et à valoriser les diasporas africaines comme une chance pour l’avenir des relations économiques, commerciales, socioculturelles et humaines entre l’Europe et l’Afrique ». Il a aussi » pour objectif de montrer que « les diasporas africaines sont actrices d’un développement partagé et durable entre les deux continents ».

Cet évènement propose un espace d’exposition pour les acteurs publics et privés africains et européens, afin de promouvoir l’offre à destination des diasporas, un espace de conférences plénières, des ateliers thématiques et ateliers pays, des sessions de networking entrepreneurs/investisseurs, talents/recruteurs et de multiples animations (concours de pitch, arbre à palabres, happenings culturels…).

Environ 1000 participants y sont attendus entre entrepreneurs et structures d’appui, investisseurs et business angels, organismes institutionnels européens et africains, diplomates, relais médias et influenceurs.

Ce forum part du constat qu’en Afrique, les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois formels, la croissance économique et l’innovation. Une nouvelle génération d’entrepreneurs voit le jour sur le continent, apportant des réponses entrepreneuriales à des enjeux souvent sociaux et écologiques. L’Europe abrite 36 millions de ressortissants afro-descendants, dont la moitié habite en France.