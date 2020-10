Othman Jerandi reçoit l’ambassadeur d’Egypte en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a reçu, jeudi, le nouvel ambassadeur de la République arabe d’Egypte en Tunisie, Iheb Abdelhamid.

L’entretien a porté sur les relations tuniso-égyptiennes ainsi que sur les moyens d’impulser la coopération bilatérale et d’œuvrer en commun à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, indique un communiqué du département des affaires étrangères.

L’accent a été mis également sur les moyens d’aplanir les obstacles qui entravent la réalisation des aspirations des dirigeants et peuples des deux pays.

Les deux parties ont souligné, en outre, la nécessité de renforcer la coordination et la concertation sur les questions d’intérêt commun pour relever les défis qui se posent.

L’entretien a été l’occasion aussi d’évoquer les développements de la situation dans la région arabe, notamment en Libye et la volonté qui anime les dirigeants des deux pays pour parvenir à un règlement politique inter-libyen garantissant la sécurité et la stabilité de ce pays.

L’ambassadeur d’Egypte a, à cet égard, salué l’accueil par la Tunisie de la première réunion directe du Forum de dialogue politique inter-libyen prévue début novembre prochain.