Où va donc l’argent de « Promosport » ?

Défendant son territoire, et un des « gagne-pain » de l’Etat en Tunisie, la société « Promosport », entreprise publique qui « est dotée du monopole d’organisation des concours de pronostics sportifs en Tunisie », vient de rendre public un communiqué. Ce dernier s’est limité à une charge contre tout ce qui n’est pas l’entreprise dans le monde des paris en Tunisie, sans donner aucun éclairage sur ce qu’elle fait de l’argent qu’elle récolte. « Ce n’est pas le sujet », pourrait dire le Pdg de Promosport. Alors, nous posons ces questions.

Un marché en expansion vertigineuse, grâce à un vide réglementaire

Dans le « read-out » fait de la conférence de presse, toutes griffes dehors de « Promosport », on apprend que « le marché des paris sportifs en Tunisie vit depuis quelques années une expansion vertigineuse, compte tenu du volume important des transactions et de l’engouement de plus en plus grandissant des passionnés de ce domaine. La majorité des sites de paris sportifs en Tunisie ne sont pas en conformité avec la réglementation en vigueur, et sont gérés à l’international avec des partenaires étrangers qui ne sont pas identifiés clairement par les autorités tunisiennes, et encore moins par les parieurs ».

L’entreprise qui a le monopole des paris en Tunisie estime que « la majeure partie du marché des jeux de hasard et des paris sportifs proposés par ces acteurs, ne satisfait aucunement au cadre et aux textes juridiques régissant cette pratique, même pour les acteurs agissant sous le libellé « activités informatiques », et précise que ces acteurs « dépendent totalement de plateformes hébergées à l’étranger sans donner aucune garantie de protection des données personnelles de leurs utilisateurs ».

Toujours dans l’offensive tous azimuts, Promosport admet que « les structures de l’Etat sont de plus en plus conscientes que ce secteur est tout sauf sain et transparent », oubliant qu’elle ne l’est pas non plus pour tout ce qui a trait à ses finances. Et d’accuser ensuite les acteurs des jeux sportifs « d’illégalité, et enchaînant des opérations de blanchiment d’argent, de fraudes fiscales, d’infractions de change, d’arnaques des parieurs, de spéculations, de manipulations des résultats sportifs et d’usage illégal des données à caractères personnels » et tutti quanti, annonçant au passage, sans autre forme de détail, que cela a « poussé l’Etat à intervenir et suspendre l’activité de plusieurs acteurs de paris sportifs et les poursuivre en justice ».

Il faut reconnaître que les difficultés auxquelles a fait face « Promosport » durant ces années ont laissé la porte ouverte à une concurrence illégale et déloyale et à la pénétration du marché tunisien par des structures étrangères, du black et grey market. Des structures étrangères que le communiqué ne cite pas, mais laisse deviner à travers les drapeaux des pays, inclus dans la « PowerPoint » distribué à l’occasion, la présence notamment la Turquie et l’Algérie dans la rubrique « Expansion du marché illégal ».

Un marché illégal dont le chiffre d’affaire serait d’un Milliard de Dinars et qui reste invisible en matière fiscale (A se demander si les agents du Fisc ne circuleraient pas dans les mêmes rues où sont installés ces parieurs), que le communiqué de l’entreprise publique accuse d’être derrière « la baisse des entreprises publiques et de la part de l’Etat (ATS & Promosport), de 70 MDT en 2013 à plus ou moins 22 MDT en 2021.

Qui fait quoi de l’argent de « Promosport » ?

Officiellement et selon son propre communiqué, « Promosport est considérée comme la seule safe zone garantissant les gains et les droits des parieurs ainsi que les droits de l’Etat et du sport tunisien (…), et qui a historiquement contribué à promouvoir le sport et à soutenir la jeunesse tunisienne ».

Pourtant entreprise publique « Promosport » n’a jamais publié ses états financiers (On ne la trouve pas sur la liste des EP dont les états financiers étaient disponibles au MF (Pdf)), ni démontré par le chiffre et l’image ce qu’elle a fait de l’argent qu’il dit dépenser pour « promouvoir le sport et soutenir la jeunesse » !

Ce n’est qu’au fil des pérégrinations sur les moteurs de recherche qu’on retrouve cette déclaration sur une radio privée indiquant que « la société de Promosport a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,1 Milliard DT entre 1982 et 2021 (théoriquement 27,5 MDT par an), dont 680 millions de dinars durant les dix dernières années et 340 millions alloués à la Caisse nationale de promotion sportive (CNPS) à titre de dons aux associations sportives ». On ne saura pas à qui et sous quels critères elle a donné cet argent, ni à quoi il a servi, et encore moins ce qu’ont pensé ses commissaires aux comptes de la gestion de l’entreprise !

Entretemps, presque tous les clubs de football se plaignent de manque d’argent. D’autres sports, comme le tennis, ou la natation, ne sauraient exister sans l’apport de donateurs privés, et les compétiteurs en sports individuels sont les oubliés de cet argent public. Qui fait quoi de cet argent ? La réponse commencerait par une conférence de presse annuelle de « Promosport » pour dire toute la vérité sur ses états financiers !

(Sur base du communiqué de Promosport)