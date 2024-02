Ouverture des travaux de la 5ème édition du Forum Méditerranéen de l’Eau à Tunis

La 5ème édition du Forum Méditerranéen de l’Eau ouvre ses travaux, lundi, 5 février à Tunis, sur la thématique « Ensemble pour une sobriété hydrique partagée ».

Organisé par la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), en collaboration avec le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UPM) et l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME), cet évènement se poursuivra jusqu’au 7 février 2024.

Il intervient en prévision du Forum mondial de l’Eau qui se tiendra à Bali (Indonésie), du 18 au 24 mai 2024 et qui aura pour thème “L’eau pour une prospérité partagée”.

Ce forum est organisé à Tunis, sur invitation du Ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche et du Ministère de l’Environnement.

Les participants devraient discuter, durant trois jours, de sujets liés à la disponibilité des ressources en eau conventionnelles (eaux de surface continentales et eaux souterraines) étant réduite par le changement climatique, à l’accès aux ressources en eau conventionnelles qui est un besoin urgent dans la plupart des pays méditerranéens.

Le dessalement et la réutilisation de l’eau sont d’une importance capitale dans les politiques de l’eau et les plans de développement de la plupart des États méditerranéens, en particulier dans le sud-ouest.

Ces thématiques seront également à l’ordre du jour des débats.

Sont attendus à cet évènement, Alain Meyssonnier, Président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau,

Almotaz Abadi, Secrétaire Général adjoint au Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, Loïc Fauchon, Président du Conseil mondial de l’eau, Nassredine Elabid, Directeur Général du Centre arabe pour l’étude des zones arides et des terres sèches, Céline Moyroud , Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement en Tunisie en plus de la Ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mahdaoui et le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonaam Belaati.