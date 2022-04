Pakistan: Imran Khan accepte le jugement de la Cour suprême

Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a dit vendredi avoir accepté le jugement de la Cour suprême qui devrait lui valoir d’être renversé par une motion de censure, tout en continuant à dénoncer une conspiration ourdie par les Etats-Unis.

L’Assemblée nationale s’est réunie samedi pour décider du sort de l’ancien joueur vedette de cricket, au pouvoir depuis 2018. Selon toute vraisemblance, il devrait perdre la confiance des députés, l’opposition ayant déjà annoncé posséder la majorité.

« Je suis déçu par la décision de la Cour suprême, mais je veux dire clairement que je respecte la Cour et le système judiciaire pakistanais », a-t-il déclaré en ouverture d’un discours décousu de 40 minutes qui l’a aussi vu s’en prendre aux deux grands partis d’opposition, la Ligue musulmane du Pakistan (PML-N) et le Parti du peuple pakistanais (PPP), qui se sont partagé le pouvoir, avec l’armée, pendant des décennies et sont désormais unis.

« J’accepte le jugement de la Cour », a-t-il ajouté, tout en regrettant que la plus haute instance judiciaire du pays n’ait pas pris en compte ses accusations d »’ingérence » portées à l’encontre des Etats-Unis, auxquels il reproche d’avoir cherché à le renverser avec la complicité de l’opposition.

A l’en croire, les Etats-Unis, déjà offusqués par ses critiques répétées à l’encontre de la politique américaine en Irak ou en Afghanistan, ont été ulcérés par sa visite à Moscou le jour même du déclenchement de la guerre en Ukraine. Washington a nié toute implication.

« En aucun cas je n’accepterai ce gouvernement importé », a-t-il repris, reconnaissant implicitement avoir déjà perdu la partie. Il a appelé les sympathisants de son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice), à manifester dans le calme dimanche.