USA: La Cour suprême consacre le droit au port d’armes en public

La Cour suprême des Etats-Unis a clairement affirmé jeudi pour la première fois que les Américains avaient le droit de porter des armes hors de leur domicile, dans un arrêt qui risque de compliquer les efforts pour combattre une violence déjà alarmante.

Ses six juges conservateurs ont invalidé une loi de l’Etat de New York qui, depuis plus d’un siècle, limitait fortement les permis de port d’armes.

Cette décision intervient alors que les Etats-Unis sont encore sous le choc d’une série de fusillades meurtrières dont l’une, le 24 mai, a fait 21 morts dans une école primaire du Texas, poussant des sénateurs républicains jusque-là hostiles à toute régulation sur les armes à soutenir de modestes réformes.

Le Sénat américain a adopté jeudi soir un projet de loi soutenu par des élus des deux principaux partis censé lutter contre cette vague de violence armée, avec des restrictions sur l’accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer les soins psychologiques et la sécurité dans les écoles.

Le projet, adopté par 65 voix –dont quinze républicains– contre 33 à la chambre haute et qui a toutes les chances d’être validé à la Chambre des représentants vendredi, reste très en-deçà des mesures réclamées par le président démocrate Joe Biden, mais il constitue malgré tout une première depuis des décennies et une avancée pour les partisans de la limitation des armes à feu individuelles.

« Ce soir, le Sénat des Etats-Unis a fait quelque chose que beaucoup pensaient impossible il y a encore quelques semaines: nous avons adopté la première loi marquante en trente ans sur la sécurité liée aux armes à feu », a commenté Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat.

Son homologue républicain Mitch McConnell a estimé que cette loi rendrait les Etats-Unis plus sûrs « sans que notre pays ne soit moins libre ».