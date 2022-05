Participation tunisienne au salon professionnel international des textiles techniques à Francfort

Une délégation d’entreprises tunisiennes devrait participer au salon professionnel international des textiles techniques « TECHTEXTIL » qui se tiendra, du 21 au 24 juin 2022, à Frankfurt en Allemagne.Organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), cette participation vise à promouvoir les compétences des entreprises tunisiennes dans le domaine du textile technique et à valoriser le potentiel tunisien en tant que destination d’approvisionnement mondiale privilégiée, af fait savoir le centre.« TECHTEXTIL » est un salon biannuel considéré comme étant le principal événement professionnel dédié au monde du textile technique.Cette édition devrait regrouper au total 1389 exposants répartis en 445 exposants allemand et 944 exposants internationaux venant essentiellement d’Italie, de France, de Grande Bretagne, de Belgique, de Turquie et de Chine, d’après le CEPEX.« TECHTEXTIL » présente des textiles techniques pour l’architecture, l’industrie automobile, la construction, l’habillement, la protection contre les risques, l’aéronautique et l’aérospatial, la médecine, l’industrie du meuble et le sport.Quelque 42 500 visiteurs de 105 pays ont visité ce salon durant l’édition 2019.

