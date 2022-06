Le salon national de la formation professionnelle du 24 au 26 juin 2022 au palais des Expositions du Kram

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle organisera du 24 au 26 juin en cours, le salon national de la formation professionnelle et ce, en partenariat avec l’Union tunisienne de l’industrie et de l’artisanat (UTICA) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

« Le salon, qui regroupe toutes les spécialités disponibles en Tunisie, vise à valoriser la formation professionnelle en tant que filière de réussite et d’excellence », a souligné Abir Hachani, directrice de l’information et de la communication au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon la même source, le salon offre la possibilité aux jeunes de connaitre les spécialités de la formation professionnelle disponibles en Tunisie et leurs perspectives d’employabilité aux niveaux national et international.

Par ailleurs, le salon comporte plusieurs espaces dont l’espace de la formation pour l’emploi, l’espace d’orientation et l’espace de la formation continue.

En outre, deux workshops sur le partenariat dans le secteur de la formation professionnelle et les moyens de réintégrer les décrocheurs scolaires dans la vie sociale et économique seront organisés en marge du Salon.

D’après la responsable des bus assureront le transport des visiteurs de plusieurs régions du pays vers le Palais des expositions du Kram avec des tarifications réduites.