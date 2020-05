Pas d’accord pour l’intégration des agents de la mine de phosphate de Meknassi à la CPG

– Le ministère de l’Energie, des mines et de la transition énergétique, la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG), l’UGTT et des représentants des agents de la mine de phosphate de Meknassi n’ont pas parvenu à un accord sur l’intégration de ces s agents à la Compagnie, selon un communiqué du ministère publié vendredi, sur sa page facebook .

Les agents ont conclu des contrats avec une société de promotion et non pas avec la CPG, note le ministère dans ce communiqué, tout en soulignant son attachement et l’attachement de la compagnie au principe de recrutement par le biais de concours.

L’intervention de certaines structures publiques (gouvernorat et le ministère de la formation professionnelle et l’emploi) lors de la signature des contrats, ne signifie pas que ces agents font partie de la CPG, ajout -t-il.

La demande d’intégration de ces agents intervient après la fin du contrat signé entre la société de promotion et la CPG dans le cadre d’un marché public pour la réalisation de certains services précis, explique encore le ministère.

En outre, les quantités de phosphates à extraire dans le cadre du contrat entre la CPG et la société de promotion, doit atteindre 600 mille tonnes alors que jusqu’à présent seulement 150 mille tonnes ont été extraits.

Face à cette situation, la CPG est appelée à préparer une annexe au contrat original, concernant les délais, ce qui nécessite le renouvèlement des contrats de ces agents avec le promoteur jusqu’à l’extraction de la quantité totale de phosphate, vers la fin de mois de décembre 2020, entre temps, elle aurait la possibilité de fixer les étapes du projet et d’identifier ses besoins à court et à long termes et partant de déterminer ses besoins en ressources humaines à la lumière des contrats signé avec le promoteur, selon le ministère,

Il sera également, possible d’examiner la question de renforcement des ressources humaines de la mine de phosphate de Meknassi, lorsque celle-ci devient une unité de production relevant de la CPG et ainsi, il sera possible de recruter des agents dans le cadre de concours.