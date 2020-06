Reprise des affrontements à Meknassi

Les heurts ont repris samedi en milieu de matinée entre les sit-inneurs de la mine de phosphate de Meknassi et leurs soutiens, d’une part, et les forces de l’ordre déployées dans divers points de la ville, d’autre part.

Les unités de la sécurité ont utilisé des bombes de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires dans les artères et rues de la ville.

Les manifestants exigent le retrait des forces de l’ordre de la ville, soutenant que pareil présence policière est toujours source de tensions, et déplorant des cas d’asphyxie par du gaz lacrymogène chez des enfants et de personnes âgées , selon des rapports de correspondants de médias sur place.