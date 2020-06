Intervention des forces de l’ordre pour lever le sit-in des mineurs de Meknassi

Des renforts d’unités sécuritaires ont été dépêchés vendredi à Meknassi dans le gouvernorat de Sidi Bouzid , plus précisément au niveau de la gare de la ligne 13 pour lever le sit-in des mineurs de phosphate et récupérer les équipements et outils de travail transférés par les protestataires de la carrière de minerai vers le lieu du sit-in.

Un membre de la coordination nationale des mouvements sociaux a déclaré à Mosaïque fm que les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré en l’air des balles de caoutchouc pour disperser les manifestants , de même qu’elles ont récupéré tous les équipements, camions et le wagons détournés par les protestataires pour les ramener à Gafsa.