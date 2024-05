Pèlerinage de la Ghriba : On ne se bouscule pas au portillon !

Seule une douzaine de pèlerins se sont présentés vendredi au pèlerinage juif de cette année sur l’île de Djerba, alors que ce rite accompli à la synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d’Afrique, attire habituellement des milliers de pèlerins d’Europe, d’Israël et d’ailleurs, ainsi que des touristes internationaux et locaux.

Mais cette année, le premier jour du pèlerinage, toute le monde ou presque manque à l’appel. On n’a recensé qu’une douzaine de fidèles, dont aucun étranger.

« Cette année, nous avons constaté un manque de demande », a expliqué à l’AFP l’organisateur, René Trabelsi, relayé par The Monitor.

« Et compte tenu de la guerre au Moyen-Orient, la direction a pris la décision sage et intelligente d’annuler les festivités », a-t-il ajouté, citant également l’attentat de l’an dernier qui avait fait cinq morts.

« Nous n’avons gardé que l’aspect religieux et spirituel, une obligation du pèlerinage.

Plus tôt dans la journée de vendredi, des policiers en civil et des gardes nationaux ont empêché les journalistes et les touristes d’entrer dans l’ancienne synagogue.

« Personne n’entre, sauf les juifs », a déclaré un officier de la Garde nationale à un correspondant de l’AFP à l’entrée du temple, où des détecteurs de métaux avaient été installés.

Les autorités n’ont pas indiqué combien de pèlerins étaient arrivés vendredi matin, mais Trabelsi a déclaré que seules quelques dizaines de personnes étaient attendues pendant les trois jours de l’événement.

« Nous attendons 30 à 50 personnes d’ici lundi », le dernier jour du pèlerinage, a-t-il déclaré. « Nous sommes passés de 6 000-7 000 à 30-50 personnes.

« Ça fait mal » !

Un juif interrogé par l’AFP dans les rues de Djerba a déclaré que lui et d’autres membres de sa communauté avaient « décidé de ne pas aller à la Ghriba » cette année, sur ordre de leur rabbin.

Trabelsi a déclaré qu’il n’était « pas surpris » que le pèlerinage de cette année n’ait accueilli qu’une poignée de pèlerins. Pourtant, les mesures de sécurité ont été renforcées.

« L’année dernière, la sécurité était excellente », a déclaré Hayim Haddad, un pèlerin. « Cela nous a fait beaucoup de mal et nous sommes toujours blessés, c’est pourquoi il n’y a pas autant de monde ici aujourd’hui.

Après des rumeurs selon lesquelles le pèlerinage de cette année serait purement et simplement annulé, les organisateurs ont déclaré qu’il serait « limité » pour des raisons de sécurité.

« Quand je le vois vide comme ça, ça fait mal », a ajouté Haddad, les larmes aux yeux.

C’est mieux que rien

Djerba, dont les palmiers et les stations balnéaires attirent chaque année des flots de touristes, abrite l’une des plus grandes communautés juives de la région en dehors d’Israël.

Le pèlerinage est au cœur de la tradition juive en Tunisie, où seuls quelque 1 500 membres de la foi vivent encore – principalement sur l’île – contre environ 100 000 dans les années 1950, avant que beaucoup ne partent pour Israël et la France.

Les festivités habituelles du pèlerinage ont été remplacées cette année par de sombres prières prononcées par la poignée de pèlerins présents.

Selon les organisateurs, plus de 5 000 personnes, pour la plupart étrangères, ont participé au pèlerinage de l’année dernière.

Malgré tout, Trabelsi reste optimiste quant à l’avenir.

« En Europe, nous assistons à de nombreuses attaques antisémites contre des synagogues et des personnes de confession juive », a-t-il déclaré. « En Tunisie, depuis le 7 octobre, nous n’avons eu à déplorer aucun acte antisémite.

« Ce qui est important, c’est que nous sommes ici et que nous avons le soutien des autorités », a-t-il ajouté. « Nous prions pour la paix et la fin des guerres. Ce sera le message de la Ghriba cette année ».