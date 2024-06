Gaza : Pause tactique dans les combats. Netanyahu et Gallant disent ne pas être au courant

« Une pause tactique locale de l’activité militaire pour des raisons humanitaires sera observée de 8h à 19h tous les jours et jusqu’à nouvel ordre », a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

« Dans le cadre des efforts continus de l’armée israélienne et du COGAT pour augmenter les volumes d’aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza et suite à des discussions supplémentaires connexes avec l’ONU et les organisations internationales, à partir d’hier (samedi), une pause tactique locale des activités militaires à des fins humanitaires aura lieu de 08h00 à 19h00 tous les jours jusqu’à nouvel ordre le long de la route qui mène du poste-frontière de Kerem Shalom à la route Salah al-Din puis vers le nord », a annoncé l’armée.

Cependant, le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, n’a pas été informé à l’avance des plans de l’armée pour une « pause tactique » le long d’un corridor humanitaire à Rafah et n’a pas donné son approbation, selon la radio de l’armée israélienne.

La pause, qui aura lieu tous les jours de 8h à 19h, ne s’appliquera qu’au transport de l’aide humanitaire empruntant le corridor, les opérations militaires israéliennes se poursuivant sans interruption à Rafah, selon l’armée.

N12 news a tweeté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu n’avait pas non plus été informé.

