Rencontres professionnelles d’affaires pour le compte d’une entreprise néerlandaise

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex), organise, les 24 et 25 juin 2024, à Tunis, des Rencontres professionnelles d’affaires (B2B) au profit d’une entreprise néerlandaise.

Sont concernés par cet évènement, les professionnels exerçant dans les activités agricoles et agroalimentaires (notamment les dattes, les fruits frais, les conserves alimentaires et les biscuits).

Pour prendre part à ces rencontres, les entreprises tunisiennes peuvent déposer leurs demandes de participation sur l’adresse électronique suivante : [email protected] , et ce au plus tard le 20 juin 2024.

