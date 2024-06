Team Europe s’engage à hauteur de 472 millions d’euros pour soutenir ELMED et son écosystème

ELMED améliorera la sécurité énergétique et la stabilité économique en Afrique du Nord, marquant une étape importante dans la collaboration internationale sur les initiatives en matière d’énergie renouvelable tout en stimulant l’augmentation de la capacité de production.

Team Europe mobilise 472,6 millions d’euros, dont 334,6 millions d’euros de subventions de l’UE, pour soutenir le projet d’interconnexion électrique Italie-Tunisie « ELMED », parallèlement aux 125 millions d’euros de la BERD, de la BEI et de la KfW pour l’achat du câble sous-marin, le renforcement des capacités opérationnelles et l’élargissement de l’écosystème du projet.

En décembre 2022, l’Union européenne a approuvé une subvention de 307,6 millions d’euros du Connecting Europe Facility (CEF) pour le projet ELMED. L’accord de subvention a été signé le 7 août 2023 par l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), ainsi que par l’opérateur national du réseau de transport d’électricité italien, Rete Elettrica Nazionale (TERNA), et la Compagnie tunisienne d’électricité (STEG)). Ce financement est crucial pour les phases de planification et de construction d’ELMED.

En décembre 2023, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque allemande de développement (KfW) ont signé des accords de prêt d’une valeur de 125 millions d’euros pour financer des infrastructures essentielles telles que le câble sous-marin, sous la direction de la BEI.

Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse du projet ELMED, l’UE a approuvé une subvention supplémentaire de 27 millions d’euros en décembre 2023 dans le cadre de la plateforme d’investissement pour le voisinage. Ce financement permettra de renforcer les composantes de l’infrastructure critique en Tunisie, y compris trois éléments clés :

La modernisation du centre de répartition (10 millions d’euros d’investissement de l’UE), mise en œuvre par la KfW, qui a mis à la disposition de la Tunisie le financement de 13 millions d’euros nécessaire ;

La supervision technique de la conception et de la construction du projet ELMED d’appui à la STEG, mis en œuvre par la BEI avec une subvention d’investissement de l’UE de 12 millions d’euros dans le cadre de la plateforme européenne de voisinage ;

Et les études sociales et environnementales pour le corridor vert tunisien, afin d’assurer la convergence réglementaire entre les réseaux italiens et tunisiens nécessaire au bon fonctionnement de l’interconnexion, mises en œuvre par la BERD (subvention de l’UE de 5 millions d’euros).

Une véritable opportunité de transition pour la Tunisie

Durant Tunisia Investment Forum, le » Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique pour promouvoir et développer le potentiel de l’investissement dans les énergies renouvelables et assurer l’approvisionnement énergétique et stratégique » a également été signé entre la Tunisie et l’UE, confirmant le soutien européen à l’objectif tunisien de 35 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.

« Le projet ELMED contribue au renforcement de la coopération énergétique entre la Tunisie et l’Italie, et plus largement à l’intégration des marchés de l’électricité nord-africain et européen », a déclaré la ministre tunisienne de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Cité par The European Sting, Marcus Cornaro, chef de la délégation de l’UE en Tunisie, a, pour sa part, relevé que « le potentiel de l’énergie solaire en Tunisie est énorme. L’indépendance énergétique de la Tunisie passe aussi par les énergies renouvelables. ELMED permettra de stabiliser le réseau électrique des deux côtés de la Méditerranée et d’exporter de l’électricité lorsque cela est possible. Il s’agit d’une véritable opportunité de transition pour la Tunisie, en termes d’économie, d’emploi et de réduction des émissions.

Le vice-président de la BEI, Ioannis Tsakiris, a affirmé que « le soutien de la BEI à ELMED, aux côtés des partenaires de Team Europe, est une preuve éclatante de notre engagement en faveur de l’énergie durable et de la coopération économique dans le bassin méditerranéen. Ce projet n’est pas seulement un pont géographique, il nous unit également dans notre engagement en faveur d’un avenir plus vert et plus résilient. Nous sommes fiers de soutenir cette interconnexion historique qui promet de renforcer les communautés en Tunisie et en Italie.

Andrea Hauser, membre du comité de gestion de la KfW, a déclaré : « Le projet ELMED représente une collaboration mutuellement bénéfique entre la Tunisie et l’UE : « Le projet ELMED représente une collaboration mutuellement bénéfique entre la Tunisie et l’UE. Il renforcera la sécurité énergétique des deux parties et facilitera l’expansion des marchés des énergies renouvelables des deux côtés de la Méditerranée. La KfW est fière de poursuivre son partenariat de longue date avec la Tunisie en soutenant la transition du pays vers les énergies renouvelables. Nous sommes honorés de cofinancer ce projet historique avec nos partenaires européens au nom du gouvernement allemand ».

Heike Harmgart, directeur général de la BERD pour la région du sud et de l’est de la Méditerranée, s’est déclaré « fier de faire partie du groupe de financement ELMED, aux côtés de partenaires européens qui contribuent à la transition énergétique de la Tunisie. En tant que première interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, nous espérons que ce projet historique ouvrira la voie à d’autres connexions entre l’Afrique du Nord et l’Europe, ce qui renforcerait la sécurité énergétique et favoriserait une transition énergétique durable sur les deux rives de la Méditerranée ».