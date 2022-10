Pétrole : La FTC va enfin commencer le reconditionnement du puits de Sabria

Ayant précédemment fait défaut sur le contrat d’appareil de forage, La Compagnie Tunisienne de Forage ( » CTF « ), la société de forage publique tunisienne, a confirmé la disponibilité de son appareil CTF-04 pour effectuer le reconditionnement ( workover) et l’installation de l’ascenseur artificiel pour le puits W-1 à Sabria, annonce la compagnie pétrolière Serinus Energy .

Cet appareil devrait être mobilisé sur le site du puits W-1 et commencer à travailler au quatrième trimestre 2022. Une fois que l’appareil de forage CTF-04 aura été mobilisé sur le site W-1, les opérations de reconditionnement et d’installation devraient durer 60 jours. Une étude d’ingénierie tierce contractée par la Société estime que le puits W-1 aura un taux de production initial brut moyen de 796 barils d’équivalent pétrole par jour ( » bep/j « ), la part nette de la Société étant de 358 bep/j.

Immédiatement après l’achèvement du workover du W-1 et de l’installation de l’ascenseur artificiel, l’appareil de forage CTF-04 se déplacera vers le puits Sabria N-2 pour effectuer un reconditionnement afin de compléter le puits. Ce puits a été foré en 1980, mais il a été endommagé pendant les travaux et, bien qu’il se trouve à proximité de puits de production, il n’a pas été en mesure d’acheminer le pétrole vers la surface. Le programme de reconditionnement permettra de compléter à nouveau le puits et devrait durer 30 jours. La société estime que la production initiale brute moyenne du puits N-2 sera de 385 bep/j, la part nette de la société étant de 173 bep/j.

Après les travaux sur le puits N-2, Serinus Energy prévoit, sous réserve de l’approbation des partenaires, de procéder au workover et à l’installation d’un ascenseur artificiel sur le puits WIN-12bis à Sabria en 2023. Ce puits est actuellement en production et constitue le puits de production le plus prolifique de Sabria. L’étude d’ingénierie tierce estime que le puits WIN-12bis aura un taux de production initial brut moyen supplémentaire de 1 668 bep/j, la part nette de la société étant de 750 bep/j.