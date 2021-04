Pétrole: Les prix décrochent sur fond de craintes relatives à l’Inde et au Brésil

Les prix du pétrole ont enregistré une baisse, vendredi, reprenant leur souffle après avoir atteint leur plus haut niveau en six semaines, les craintes d’une extension des confinements en Inde et au Brésil pour enrayer la pandémie de COVID-19 contrebalançant les perspectives optimistes sur la demande estivale de carburant et la reprise économique.

Le pétrole brut Brent a perdu 70 cents, soit 1 %, pour atteindre 67,86 dollars le baril à 10h45 à Londres, dernier jour de négociation pour le contrat de juin. Le brut West Texas Intermediate américain pour juin était à 64,23 dollars le baril, en baisse de 78 cents, soit 1,2 %.

Les prix ont également été sous pression après que la croissance de l’activité industrielle de la Chine a ralenti en avril, bien qu’une étude du secteur privé ait montré que l’activité industrielle du Japon a progressé en avril au rythme le plus rapide depuis début 2018.

« La reprise de la demande post-COVID-19 est encore inégale et la flambée des cas indiens rappelle opportunément que tout augmentation à 70 dollars est trop prématuré », ont déclaré les analystes d’Energy Aspects dans une note.

Un tel niveau ne sera probablement atteint qu’au troisième trimestre de cette année, lorsque la demande s’améliorera sensiblement et que le déstockage prendra fin, ont-ils ajouté.

Le troisième plus grand consommateur de pétrole au monde traverse une crise profonde, avec des hôpitaux et des morgues débordés, alors que le nombre de cas de COVID-19 a dépassé les 18 millions jeudi.

L’augmentation du nombre d’infections et le renouvellement des mesures de restriction de la mobilité nous ont « obligés à revoir à la baisse les estimations de la demande indienne d’essence et de gazole » pour 2021, a déclaré Eugene Lindell, analyste principal de JBC Energy.

Le Brent est en passe de gagner environ 8 % en avril, tandis que le WTI pourrait enregistrer des gains de près de 10 % pour le mois.

Il s’agirait de leur cinquième gain mensuel en six mois, car la demande mondiale est presque revenue à son niveau d’avant la pandémie grâce aux mesures de relance budgétaire et à l’assouplissement des mesures de protection contre le virus dans certains pays, tandis que les réductions de production de l’OPEP et de ses alliés, dont la Russie, ont atténué l’offre excédentaire de pétrole brut.

Le déploiement du vaccin COVID-19 et la levée des mesures de confinement dans plusieurs villes des États-Unis et de Grande-Bretagne redonnent également confiance dans les voyages, ce qui stimule la demande de carburant, selon les analystes d’ANZ.

Le prochain congé de la Fête du travail en Chine devrait également stimuler la demande de carburant chez le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde.

« Ce regain d’optimisme est éclipsé par des vents contraires en Inde, où une deuxième vague d’infections au COVID-19 entraîne la mise en place de nouvelles restrictions de voyage », ont indiqué les analystes d’ANZ dans une note.