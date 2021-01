Pétrole-Tunisie : Des opportunités…. mais que de frustrations et d’attentes irréalistes !

La Tunisie offre des opportunités aux investisseurs domestiques et internationaux dans bien des secteurs et plus particulièrement celui de l’énergie, singulièrement le pétrole. Toutefois, les processus mis en place par les autorités et les troubles locaux en ont ralenti l’évolution et l’ordonnance.

Ilk en est ainsi de sla compagnies autrichienne OMV qui a officiellement commencé à produire à partir du champ de Nawara au début de 2020, ce projet constituant le plus grand développement majeur du pays. Wilhelm Sackmaier, directeur général d’OMV (Tunisie) Production, a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant l’environnement opérationnel du pays lors de la Semaine méditerranéenne du gaz et de l’énergie en ligne de l’IN-VR.

« La production de pétrole et de gaz est en baisse et les champs sont en train de devenir matures, alors que la demande d’énergie augmente », a -t-il déclaré . OMV produit à partir de huit concessions en Tunisie, dont elle exploite sept. La production de l’entreprise est de 10 400 barils d’équivalent pétrole par jour.

« L’instabilité politique et sociale » entrave les nouveaux investissements, avec des « attentes irréalistes » chez les citoyens tunisiens. Cela conduit à des grèves et des blocages, a -t-il dit, cité par le site « Energy Voice ».

« Nous avons vu un nombre important de grèves en 2019-20 … avec 115 jours de blocage des oléoducs », a recensé Sackmaier. Depuis la révolution de 2011, un certain nombre de mouvements de protestations ont paralysé le travail, en particulier autour de Kamour.

Avantages locaux

Les manifestants ont demandé que les ressources naturelles de la Tunisie procurent davantage de bénéfices et d’emplois au niveau local. Le responsable de l’OMV a appelé le gouvernement et les syndicats à plaider en faveur de l’industrie, qui permettra de créer des emplois, plutôt que de les détruire.

En outre, l’autorité de régulation tunisienne, en l’occurrence la Direction générale de l’énergie (DGE) n’agit pas assez vite pour approuver les permis et il y a de la place pour des travaux supplémentaires dans les champs matures, a-t-il ouligné.

Malgré les défis, il reste des opportunités, a déclaré l’exécutif de l’OMV, un point sur lequel Yves Postec de Perenco est d’accord, estimant que la Tunisie est largement favorable à l’exploration, bien que la société ait trouvé le développement et le renouvellement des permis un peu plus lent.

« Nous voulons investir maintenant, des extensions sont nécessaires maintenant. C’est tout un défi pour le ministère » et l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP), a déclaré Postec, lors du sommet de l’IN-VR. « Le pays a besoin d’investissements, mais le processus pourrait être plus fluide. Les investisseurs sont prêts ».

Perenco a fait un certain nombre de démarches en Tunisie. En 2017, l’entreprise a pris une participation de 50 % dans la concession d’Ashtart et, en 2018, une participation de 45 % dans Chergui. Elle prévoit des travaux supplémentaires dans le pays, ce qui est rendu possible par l’intégration régionale, a déclaré Postec. « L’intégration repose sur l’infrastructure pour relier les concessions, les rendre solides et mutualiser les coûts fixes ».

Plans solaires

Perenco travaille également sur un petit projet solaire pilote de 1 MW. Postec a déclaré que cela permettrait à l’entreprise d’obtenir des informations sur la technologie et « également de générer des synergies en termes de prêts ». Le projet solaire devrait être mis en service d’ici le milieu de l’année, a-t-il dit, aidant ainsi la stratégie de transition énergétique de Perenco et les initiatives locales de RSE.

Mazarine Energy est une autre entreprise qui travaille sur une combinaison d’hydrocarbures et d’énergie solaire. Le PDG de la société, Edward Van Kersbergen, a déclaré que Mazarine « développait l’énergie au sens large ». A ce titre, elle travaille sur un projet solaire de 10 MW, qui devrait être mis en service cette année. » C’est une façon d’investir en plus dans la région et de créer de l’emploi. J’espère qu’il y en aura d’autres. Il y a aussi des opportunités pour l’hydrogène ».

Historiquement, Mazarine s’est concentrée sur les hydrocarbures, avec des forages d’exploration en 2015 et 2019. Le puits Sidi Marzoug-1 a atteint un débit de 2 700 bpj en 2019. La société a testé sur ce puits un horizon qui n’avait pas été testé auparavant par ses voisins.

Travaux sur les pipelines

« Nous sommes impatients de découvrir de nouvelles possibilités de production. Nous posons le pipeline en ce moment même et utilisons les infrastructures déjà en place ». Comme pour Postec, Van Kersbergen a souligné l’avantage des infrastructures existantes, qui permettent de relier les nouvelles découvertes.

Mazarine aurait pu installer le raccordement de 15 km en quatre à cinq mois, a-t-il dit, mais cela a en fait pris deux ans. « Nous devons accélérer le rythme du développement. Le pétrole et le gaz ont un avenir à long terme, mais le rythme est essentiel ».

« Après des découvertes en 2015 et 2019, nous voyons un potentiel d’évaluation supplémentaire. Nous prévoyons, pour cette année et l’année prochaine, de réaliser deux puits d’exploration et d’évaluation. Nous avons eu la chance d’avoir un taux de réussite de 100 % avec trois puits. J’aimerais croire que nous avons fait du bon travail, mais cela reflète tout autant la zone dans laquelle nous opérons », a déclaré. van Kersbergen.