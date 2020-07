Pétrole-Tunisie : Sonde Resources est en faillite

La compagnie pétrolière Sonde Resources Corp a déclaré récemment avoir enregistré une action intentionnelle en liquidation conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur la faillite et l’insolvabilité.

Depuis 2012, Sonde est à la recherche de choix pour le bloc pétrolier commun. Dernièrement, en mars 2014, Sonde a déclaré avoir fait appel à Taylor-DeJongh, Inc. pour entamer une procédure d’enquête et d’évaluation d’autres options potentielles vitales pour améliorer l’estime des actionnaires en ce qui concerne le bloc pétrolier commun.

La direction de Sonde et Taylor-DeJongh ont effectivement sondé toutes les perspectives et alternatives accessibles à la société pour conclure un échange qui remplirait les obligations financières essentielles de Sonde dans le cadre de l’Accord de partage de l’exploration et de la production (« EPSA ») couvrant le bloc pétrolier commun, mais n’ont pas été en mesure de garantir et de réaliser un tel échange.

Les spécialistes financiers potentiels ont exhorté la société et Taylor-DeJongh à considérer que la qualité de l’amélioration de Zarat, la forte teneur en gaz inutilisé, l’ampleur du capital attendu pour propulser les accords de progrès de la société et l’absence de progrès concernant l’approbation par le gouvernement tunisien du plan d’union et d’unité de développement du champ de Zarat (après plus de trois ans de transactions), combinés aux trois engagements de puits exploratoires, étaient les principaux obstacles à la poursuite d’un tel échange.

Toufik Nassif, directeur général de la société, a déclaré que « Nous, à Sonde, sommes très frustrés que ce récent licenciement par Joint Oil, sous la surveillance des pouvoirs tunisiens, se soit clairement terminé par une négligence globale de l’importance fondamentale du développement de Zarat, d’un montant de 1,6 milliard de dollars, pour l’économie tunisienne et pour la satisfaction rapide des besoins normaux en gaz de la Tunisie.

En outre, nous espérons que ce licenciement a été fait en sachant parfaitement que Joint Oil et les pouvoirs tunisiens allaient entraîner l’endettement de Sonde, indépendamment des spéculations générales faites par Sonde au cours des dernières années.

La société a également indiqué que la plupart des dirigeants et des cadres de la société se sont rendus et que la société restera suspendue de cotation conformément aux stratégies de la Bourse de croissance TSX.