Pétrole : Zenith lance un vaste programme de reconditionnement et de forage de puits sur Robbana

Zenith Energy , la compagnie internationale de production de pétrole et de gaz cotée en bourse a annoncé avoir complété tous les préparatifs nécessaires au lancement des activités opérationnelles dans la concession onshore de Robbana ( ROB-1) en Tunisie.

Après avoir effectué un examen technique approfondi, l’équipe opérationnelle de la société en Tunisie a pris la décision d’effectuer un reconditionnement (workover) du puits ROB-1, qui produit actuellement à un taux d’environ 20 bopd.

Le workover de ROB-1 devrait permettre de porter la production existante au plus du double, pour atteindre un taux de production quotidien d’environ 50-80 bopd.

La société a confirmé qu’elle a conclu un contrat avec un important entrepreneur local de forage tunisien pour effectuer le workover de ROB-1 à l’aide d’un appareil de forage et de reconditionnement de 750 chevaux. Le coût du reconditionnement du ROB-1 a été estimé à environ 550 000 $US.

La mobilisation et l’acheminement de l’appareil de forage vers l’emplacement du puits ROB-1 devraient avoir lieu dans les 10 à 14 prochains jours, et les opérations commenceront le 10 septembre 2021, même avant. Les opérations de reconditionnement devraient durer entre 20 et 30 jours du début à la fin.

La société a promis une mise à jour une fois que l’intervention sur le puits ROB-1 aura commencé.

Les plans de forage d’un puits intercalaire à Robbana (« ROB-3 »), annoncés pour la première fois le 10 juin 2021, restent inchangés et la société a confirmé que, après avoir effectué une inspection de l’inventaire, l’équipement à long délai de livraison requis pour le forage de ROB-3 est déjà sur place et répond aux normes techniques et de sécurité prescrites.

La production multipliée par 10

Le directeur général de Zenith, Andrea Cattaneo s’est déclaré « convaincus que cette première intervention sur le puits ROB-1, qui n’a pas été touché depuis 2012, entraînera une augmentation relativement importante de la production et, en même temps, nous fournira des informations supplémentaires précieuses que nous pourrons appliquer au forage prévu du ROB-3 ».

Il a précisé que l’objectif principal pour Robbana est d’atteindre un taux de production quotidien d’environ 200-250 bopd, qui sera obtenu grâce à la réussite du reconditionnement de ROB-1 et du forage de ROB-3, ce qui représente une multiplication par dix de la production quotidienne actuelle de la concession.

En outre, le management de la société compte mettre à jour son rapport indépendant de la personne compétente afin d’inclure les réserves des concessions El Bibane et Robbana, qui ont été acquises après la date effective de la dernière évaluation des réserves.

« Nous attendons également sous peu des nouvelles concernant les activités de forage prévues dans la concession d’Ezzaouia, après accord avec nos partenaires locaux, que nous espérons commencer avant la clôture de 2021 », a assuré Cattaneo, indiquant que « l’équipe et moi-même sommes confiants quant aux progrès actuels de Zenith, en Tunisie et au-delà, et nous sommes grandement enthousiasmés par notre important potentiel de développement à court terme dans un certain nombre de domaines ».

Zenith Energy Ltd. est une société internationale de production de pétrole et de gaz, cotée à la Bourse de Londres et sur le marché de croissance Euronext de la Bourse d’Oslo.

Sa stratégie de développement consiste à identifier et à saisir rapidement les opportunités de production d’hydrocarbures créatrices de valeur dans le secteur du pétrole et du gaz, en particulier en Afrique.