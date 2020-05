Phosphates: Les résultats de la CPG en chute libre

Le résultat d’exploitation et le résultat net de la Compagnie des Phosphates de Gafsa sont en chute libre ces dernières années, avec un déficit de plus ou moins 100 MD, en 2017. Less charges du personnel de la compagnie est, pourtant, en hausse continue, dépassant les 250 millions de dinars (MD), à fin 2019.

Selon des données, publiées mercredi, par le ministère de l’Energie, des mines et de la transition énergétique, le résultat de la CPG est passé de 400 MD en 2012, à près de 50 MD en 2014, et depuis 2015, la société est dans une situation déficitaire (plus de -120 MD en 2017).

Cette situation rend encore plus difficile l’état de la CPG qui devrait traiter avec un coût de production plus élevé que le prix de vente de phosphate.

En 2019, le coût de production par tonne avoisine les 250 MD, alors que le prix est de l’ordre de 190 MD.

Le rapport des entreprises publiques, publié récemment par le ministère des Finances, fait état d’un endettement de la CPG de l’ordre de 105 D, à fin 2017, en hausse de 18%, par rapport à 2016.