Plaidoyer pour la privatisation totale du secteur bancaire !

L’expert économique Mohamed Jarraya a plaidé pour la privatisation totale du secteur bancaire.

Dans des déclarations à Assabah News, jeudi 3 novembre, il a estimé que l’Etat peut collecter des ressources financières de l’ordre de 3 milliards dinar en vendant ses faibles participations au capital des banques commerciales, ce qui est de nature à alimenter le budget de l’Etat et réduire son déficit de 3 points.

Selon cet expert économique, la recapitalisation des banques publiques adoptée depuis 2013 n’a pas été une réussite, d’où les pertes que nous récoltons aujourd’hui, dans la mesure où la participation de l’Etat au capital des banques commerciales l’amène autant à jouir des gains qu’à supporter les pertes.

L’Etat doit se retirer complètement des secteurs non stratégiques concurrentiels, a-t-il souligné, quitte à se concentrer sur les secteurs stratégiques, or les banques sont des secteurs concurrentiels et il est préférable à l’Etat de se retirer du secteur.