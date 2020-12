Le temps hivernal se poursuivra toute la journée de dimanche. Les températures oscilleront entre 09 et 15 degrés et atteindront 06 degrés sur les hauteurs. Les pluies orageuses se poursuivront sur le nord et le ciel sera nuageux sur le centre et le sud.

Des vents très forts souffleront près des cotes et des hauteurs, leur vitesse atteindra 60km/h. La mer sera agitée à très agitée sur les cotes nord. Ce bulletin météorologique sera valable pour la navigation et la pêche.

