Temps nuageux sur la plupart des régions et pluies temporairement orageuses sur l’extrême nord Est, prévoit l’Institut national de la météorologie pour ce mercredi 20 novembre 2024.

Vent du secteur ouest, relativement fort localement, fort sur le nord et de faible à modéré ailleurs.

Mer très agitée à houleuse sur le nord, peu agitée à agitée ailleurs.

Températures comprises entre 20 et 25 sur le nord, le Sahel et les hauteurs ouest et entre 25 et 29 degrés ailleurs.