Plus de 1000 infections au coronavirus dans 8,83% des établissements scolaires

1064 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été enregistrés dans 540 établissements scolaires répartis sur l’ensemble du pays, ce qui représente 8,83% du total des établissements et ce, depuis la rentrée scolaire jusqu’au 13 octobre dernier.

Selon les chiffres publiés mercredi soir par le ministère de l’éducation, il s’agit de 478 élèves, 457 enseignants et 129 personnels éducatifs, ce qui représente 0,043% du total.

Par ailleurs, 2761 cas suspects sont enregistrés dont 1932 élèves, 620 enseignants et 209 personnels éducatifs.

