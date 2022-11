Plus de 1,7 Mds DT en projets bloqués à Sidi Bouzid

Le déblocage des grands projets publics programmés depuis plusieurs années dans le gouvernorat de Sidi Bouzid restent parmi les problèmes majeurs de la région.

Parmi les projets bloqués, la création d’un hôpital régional « catégorie B » à Jelma moyennant une enveloppe de 37,8 MDT dont 14,5 MDT consacrés aux équipements, le projet de réaménagement et asphaltage de la piste « Mghila » reliant la route nationale 3 bis en passant par l’école « Ain Mdaouar » et « Tela Souassia » pour arriver au Mont Mghila pour un coût global de 20 MD dont le taux de réalisation du projet a atteint plus de 55% en plus du projet de l’autoroute Tunis-Jelma moyennant une enveloppe de 1700MDT.

Dans le même contexte, le marché de grande production du centre à Om El Adham à Sidi Bouzid-ouest est aussi parmi les projets phares de la région dont la réalisation enregistre un retard. Le marché sera réalisé, sur une superficie de 20 hectares, moyennant une enveloppe d’environ 20 millions de dinars et permettra la création directe de 1200 postes d’emploi.