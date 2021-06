Plus de 20 opérateurs danois assistent à un webinaire sur les énergies renouvelables en Tunisie

Plus de 20 opérateurs danois dans le domaine des énergies renouvelables ont pris part lundi, à un webinaire d’information sur les opportunités du secteur des énergies vertes en Tunisie, organisé à l’initiative de l’Ambassade du Danemark à Tunis et la Chambre de Commerce Tuniso-Danoise, selon un communiqué commun.

La rencontre virtuelle a été animée notamment, par l’ambassadeur du Danemark Vanessa Vega Saenz, le président de la Chambre de Commerce Tuniso-Danoise Mehdi Ben Abdallah et le représentant de l’Ambassade de Tunisie au Danemark Wissem Boudriga. Elle a notamment permis de présenter l’expérience danoise en matière de transition verte, ainsi que des opportunités tunisiennes offertes dans le secteur des énergies renouvelables. Cette dernière mission a été assurée par des hauts responsables au ministère tunisien de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, à l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) et à la STEG.

Cet évènement a permis à la partie tunisienne de se familiariser avec l’environnement du secteur de l’Energie au Danemark, qui est aujourd’hui leader mondial en la matière et qui progresse vers une transition intégrale du son système énergétique national vers la neutralité climatique, laquelle est fixée à l’horizon 2050, d’après la même source.

En effet,grâce à la structure énergétique qu’il s’esti forgée, le Danemark est l’un des tout premiers pays au monde en termes de consommation d’énergie renouvelable et de production d’énergie éolienne par habitant, de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique, de recyclage des déchets, et de réseaux intelligents.

Les représentants des entreprises danoises ont eu l’opportunité de prendre connaissance à partir de leur pays, de l’environnement de l’investissement en Tunisie, et plus particulièrement de mieux connaitre la vision et la stratégie de la transition énergétique Tunisienne et les opportunités de développement de projets d’énergies renouvelables existants sur le court et le long terme.

La Tunisie, ambitionne d’assurer 30% de sa production d’électricité à partir des énergies renouvelables en 2030 et d’accélérer sa transition énergétique, selon les responsables du secteur.