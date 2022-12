Plus de 200 entreprises tunisiennes et libyennes participeront à la 1ére édition du salon tuniso-libyen de l’industrie et du commerce à Misrata

Plus de 200 entreprises tunisiennes et libyennes opérant dans divers secteurs participeront à la première édition du Salon tuniso-libyen de l’industrie et du commerce à Misrata(Libye), qui se tiendra, du 16 au 18 janvier 2023, et ce, à l’ initiative du Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (TABC), en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Misrata. Organisée sous le slogan « Tunisie- Libye, porte d’entrée de l’Afrique », ce salon qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques tuniso-libyennes, vise à créer un pôle économique commun en vue d’accéder au marché africain.

L’accès à ce marché aura des impcats positifs sur les économies des deux pay, notamment, dans cette conjoncture internationale » délicate et sensible « , a indiqué le président du TABC, Anis Jaziri, lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, à Tunis. Et de poursuivre que l’organisation de cette manifestation est le fruit d’un certain nombre d’initiatives précédentes, telles que la tenue à Sfax (octobre 2022) de la 4ème édition du Forum économique tuniso-libyen et la participation d’une délégation du conseil aux activités de la 1ére édition du salon des régions des Zones Franches à Misrata outre la signature d’un accord de partenariat stratégique avec la chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Misrata. Jaziri a expliqué que la ville de Misrata devra jouer un rôle essentiel dans l’économie de la région grâce à son port commercial, considéré comme l’un des ports libyens les plus dynamiques et une zone franche qui permet aux investisseurs de bénéficier de nombreux avantages .Ce port qui est le plus important au niveau africain dispose d’un flotte de plus de 7 000 camions.