Dans un statut publié sur sa page officielle facebook, l’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor a annoncé que sa mission en Tunisie arrivera à son terme le 31 juillet 2020.

Olivier Poivre d’Arvor a indiqué qu’il est fier de servir son pays dans une « Tunisie d’exception » et a remercié les Tunisiens et Tunisiennes de tout ce qu’ils lui ont fait connaître et aimer.

On rappelle que André Parant a été désigné nouvel ambassadeur de France à Tunis.