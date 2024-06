« Ponts de Commerce Arabo-Africains (AATB) » s’associe au TABM pour la sécurité alimentaire en Afrique 

La 4ème réunion du Conseil des Gouverneurs du Programme Ponts de Commerce Arabo-Africains (AATB) ainsi que la 11ème réunion du Comité Exécutif de l’AATB se tiendront les 1er et 2 juillet 2024 à Tunis, en République Tunisienne. En outre, l’AATB participe en tant que partenaire et sponsor des Tunisia Africa Business Meetings 2024. Cet événement important, organisé en collaboration avec le gouvernement tunisien, vise à renforcer la coopération économique et à développer les relations commerciales entre les pays arabes et africains.

Le Programme AATB, lancé en février 2017, a organisé avec succès trois réunions du Conseil des Gouverneurs, et ce quatrième rendez-vous marque une étape charnière dans l’avancement de sa mission. Les réunions se concentreront sur plusieurs objectifs clés, notamment la sensibilisation au Programme AATB parmi les délégations participantes, l’adoption d’une orientation stratégique pour l’institutionnalisation du programme et le renforcement des relations avec les pays membres.

Ces événements verront la participation de plus de 400 personnes à la session plénière, avec plus de 15 délégations attendues à la 4ème réunion du Conseil des gouverneurs et 6 délégations à la 11ème réunion du Comité exécutif. Les principaux résultats attendus sont la mise en évidence des réalisations du programme AATB et la mise en œuvre du plan opérationnel, l’amélioration de la coordination des activités de l’AATB en adéquation avec les objectifs des partenaires, ainsi que le renforcement de l’engagement des pays membres et des organisations.

L’un des temps forts de l’événement sera une table ronde sur le thème « Combler le fossé de la sécurité alimentaire ». L’AATB a initié en 2023, un programme conçu pour répondre aux défis pressants de la sécurité alimentaire dans les régions arabe et africaine. Ce programme vise à offrir des packages de financements aux pays membres, renforcer la productivité agricole, à garantir des systèmes alimentaires durables et à améliorer les moyens de subsistance des communautés dans les pays arabes et africains.

Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l’ITFC et Secrétaire Général de l’AATB, a souligné l’importance de cette collaboration en déclarant : « Cette quatrième réunion du Conseil des gouverneurs de l’AATB est une étape importante pour l’AATB, car elle intervient à un moment critique de nos efforts pour institutionnaliser le programme et approfondir notre impact. Notre partenariat avec le Tunisia Africa Business Meetings souligne notre engagement à promouvoir une croissance économique durable et à relever des défis majeurs tels que la sécurité alimentaire. Nous sommes ravis des opportunités que cet événement offre pour approfondir notre coopération et créer un impact durable ».

Le Tunisia Africa Business Meetings organisé par le CEPEX, le Centre de Promotion des Exportations en Tunisie, dont l’AATB est le partenaire principal, réunira un groupe diversifié de participants, y compris des entreprises du secteur privé en Tunisie et en Afrique, des ministres, des PDG et des hauts fonctionnaires des pays arabes et africains. Les participants s’engageront dans des discussions significatives, signeront des protocoles d’accord, et exploreront des solutions innovantes pour améliorer les relations commerciales entre les deux régions.

En plus des sessions formelles, l’événement facilitera les rencontres professionnelles B2B, offrant une plateforme dynamique pour les entreprises afin de créer des réseaux, forger des partenariats et explorer de nouvelles opportunités de commerce et d’investissement.