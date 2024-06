Ports à conteneurs les plus performants en Afrique : La Tunisie hors du Top 10

Indiscutablement, le port de Radès occupe une place importante dans la chaîne de transport national de par sa spécialisation dans le trafic de conteneurs et unités roulantes (essentiellement le trafic des remorques).

Ainsi il assure 21% du trafic global, 79% du tonnage des marchandises conteneurisées, 76% du tonnage des marchandises chargées dans des unités roulantes, 76% du trafic de conteneurs en EVP, 80% du trafic des unités roulantes et 18% du trafic de navires enregistré dans l’ensemble des ports de commerce Tunisiens.

Malgré sa forte contribution dans l’économie du pays, le port de Radès souffre de plusieurs lacunes, singulièrement son incapacité d’accueillir des navires de grand tonnage privant ses usagers de réaliser des économies d’échelle importantes.

Il s’agit également du problème de la durée, une durée moyenne du séjour des marchandises qui est nettement plus longue au port de Radés. Alors que cette durée n’excède pas deux jours dans plusieurs ports européens, elle est estimée au port de Radés à 12 jours, ce qui engendre des frais supplémentaires non négligeables pour les chargeurs.

Classement des ports en Afrique : la Tunisie hors du Top 10

Intitulé « Indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI)», le rapport du classement des ports à conteneurs les plus performants en Afrique compare “les performances de 348 ports à conteneurs dans le monde selon leur efficacité, en mesurant le temps écoulé entre l’arrivée en rade d’un navire et son départ du poste d’amarrage, une fois l’échange de cargaisons effectué”.

La Tunisie, représentée par le port de Radès figure à la 210e place mondiale et 12e à l’échelle africaine derrière le Ghana et à 11 places de la Somalie (221e).

Par ailleurs, le port marocain de Tanger Med occupe la première place à l’échelle africaine et le 4è rang à l’échelle mondiale.

Vers l’identification des solutions opérationnelles

Le gouvernement a décidé d’accélérer le traitement des bateaux en rade, sachant qu’il a été convenu de fournir un effort exceptionnel pour passer dans les prochains jours à un régime de travail 24h /24h – 7js/7js au niveau du port de Radès.

Parmi les autres mesures, il y a lieu de citer le déploiement d’un Plan anti-corruption qui sera inclus dans le programme d’action de la task force en charge de la réorganisation du port, et qui regroupe différents ministères, la Douane et les syndicats. Ajoutons à cela la mise en application de la liasse transport pour les volets: export, livraison des marchandises.

A rappeler que le port de Radès a rencontré, durant la dernière décennie, de grandes perturbations liées au manque de performance et de régularité des opérations de manutention des conteneurs, ce qui a causé une régression de l’indicateur relatif au nombre de conteneurs chargés ou déchargés des navires par heure.

Cette situation est due, selon les experts, à plusieurs facteurs, dont certains sont structurels, à l’instar, entre autres, de l’inadaptation de l’infrastructure du port à l’activité des conteneurs.

On citera, à ce propos, la fréquence des pannes des engins de manutention, le retard de l’approvisionnement en pièces de rechange importées de l’étranger, l’encombrement du port dû à l’augmentation du stock des conteneurs et l’utilisation des espaces portuaires comme lieu de stockage par plusieurs importateurs et exportateurs, ce qui a eu pour effet d’impacter la fluidité de l’activité et la bonne gestion du port.

On mentionne, également, outre les retombées de situations exceptionnelles lors de la pandémie sanitaire du Covid-19, qui a duré plus deux ans, la priorité absolue attribuée aux déchargements des conteneurs d’oxygène et des équipements médicaux importés(…).