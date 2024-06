Poulina a doublé son bénéfice net en 2023

Poulina Group Holding (PGH) a tenu, ce mercredi 12 juin 2024, sa communication financière, pour dévoiler les réalisations de l’entreprise pour 2023, et les perspectives pour les années 2025 et 2026.

Les chiffres qui ont été exposés montrent qu’au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2023, Poulina a doublé son bénéfice net à 129,7 millions de dinars (MDT), contre 65,8 MDT une année auparavant.

Cette performance est expliquée par une accélération plus forte de la hausse des revenus du groupe que celle des charges d’exploitation.

Les revenus nets de PGH ont augmenté de 9,9% par rapport à 2022, s’établissant à 3,4 milliards de dinars, contre 3,16 milliards de dinars en 2022, alors que les charges d’exploitations ont évolué de 8%, à 3,14 milliards de dinars.

En effet, le résultat d’exploitation a fait un bond de 30% pour s’élever à 345,2 millions de dinars pour l’exercice 2023, contre 265,1 millions une année auparavant.

Evolution des charges financières nettes

Pour les charges financières nettes, elles ont enregistré une progression au cours de 2023, s’établissant à 219,4 millions de dinars, contre 203 millions de dinars en 2022, ce qui correspond à une évolution d’environ 8%.

Quand on regarde l’évolution des revenus de PGH par métiers entre 2022 et 2023, on remarque que l’agroalimentaire a progressé de 7,6% à 1 817,5 MDT en 2023 contre 1 689,8 en 2022, l’intégration avicole a enregistré 11,7% de progression, le commerce et les services sont à plus de 16,9%, les matériaux de construction et bois sont à -6,6%, la transformation d’acier en baisse de 2,2%, l’emballage (-9,3%), le bois et biens d’équipement (-18,4%) et l’immobilier qui enregistre une progression de 14,4%.

Malgré une augmentation des charges d’exploitation de 8% à 3 147 MDT, le groupe parvient à maintenir une maîtrise remarquable de ses coûts. Le résultat d’exploitation s’en trouve ainsi propulsé à 345,2 MDT, soit une progression de 30,2%.

Ces chiffres confirment la solidité financière et la performance exceptionnelle de Poulina Group Holding, consolidant sa position de leader dans divers secteurs clés de l’économie tunisienne.

Ecoresponsable et citoyenne

On rappelle que depuis des décennies, Poulina Group Holding (PGH) joue un rôle actif en tant qu’entreprise écoresponsable et citoyenne. Il s’agit pour le Groupe d’une démarche qui a été inculquée, depuis bien longtemps, dans sa culture d’entreprise.

En effet, dans le cadre de ses activités et de son développement, PGH veille, entre autres, à travers ses investissements ciblés à :

– Préserver l’environnement et les ressources naturelles sur le long terme;

– Donner au volet social toute sa dimension;

– Poursuivre son engagement sociétal ;

– Renforcer continuellement la bonne gouvernance ;

– Respecter toute la transparence et les bonnes pratiques avec toutes les parties prenantes partenaires.

Dans ce cadre, une grande partie des investissements de PGH est allouée à garantir une industrie verte amie de l’environnement et respectueuse de la nature et aussi à des œuvres sociétales.

Ainsi, en matière d’industrie verte, PGH a adopté une politique environnementale visionnaire visant à intégrer les considérations environnementales, climatiques et sociétales dans les activités de ses entreprises.

Cette politique environnementale est basée sur l’amélioration de l’efficacité de la production, de la performance environnementale, ainsi que sur la minimisation de l’impact sur l’environnement et des risques pour la santé.

Pour ce faire, PGH a misé sur l’utilisation plus efficace des ressources, l’optimisation de l’utilisation productive des ressources naturelles, la réduction de la production de déchets et des émissions de gaz, la gestion écologique des déchets résiduels.

Au regard de sa politique environnementale performantes et ses standards, PGH est classé premier groupe tunisien à utiliser la cogénération pour réduire la consommation énergétique dans plusieurs de ses sites de production et a pu récupérer grâce aux investissements programmés et l’expertise de ses cadres, les émissions de CO2 et la chaleur dégagée de ses chaines de production, pour produire de l’électricité. Ce qui constitue une première en Tunisie et une fierté nationale depuis plus de deux décennies.