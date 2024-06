Plus de la moitié (54 %) des Britanniques âgés de moins de 25 ans, pensent qu’Israël devrait cesser d’exister. Dans la tranche d’âge 25-34 ans, 35 % pensent de la même manière, tout comme 12 % des 45-54 ans et 7 % des 65 ans et plus, selon une nouvelle enquête inquiétante publiée sur le site d’information britannique UnHerd.

La moitié des 18-24 ans ont répondu que le gouvernement israélien est responsable de la guerre dans la bande de Gaza, 25 % que la responsabilité incombe au Hamas, 15 % que les citoyens israéliens en sont responsables et seulement 8 % que les Palestiniens sont fautifs.

Globalement, parmi l’ensemble du public britannique, 31 % pensent que le Hamas est responsable de la guerre, 27 % accusent le gouvernement israélien et 25 % pensent que les deux parties sont responsables. En outre, 38 % des personnes interrogées ont déclaré que la guerre dans la bande de Gaza les intéressait davantage que la guerre en Ukraine, tandis que 19 % s’intéressent davantage au conflit russo-ukrainien.

D’autre part, Le cessez-le-feu prôné par la communauté internationale bénéficie d’un large soutien parmi les Britanniques de tous âges.

