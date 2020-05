Pour la Tunisie, le chemin de croix commence maintenant !

Depuis sa révolution, il y a près de dix ans, la Tunisie a traversé bien des écueils, une économie en déclin, le terrorisme, le populisme et une désaffection croissante des électeurs. Maintenant, elle a affaire au coronavirus, lequel, jusqu’à présent, n’a laissé qu’une légère empreinte sur le pays qui commence à sortir de semaines de confinement Mais la pandémie met en évidence les défis permanents qu’il doit relever sur son chemin cahoteux vers la démocratie, qui, selon les analystes, risque de s’intensifier dans les mois à venir.

« Nous avons surmonté le convid-19 comme une crise sanitaire », a déclaré la chercheuse basée à Tunis pour le Business & Human Rights Resource Center, une organisation non gouvernementale internationale, Salma Houerbi. « Mais maintenant, nous allons entrer dans une période économique très difficile ». Avec un peu plus de 1 000 cas et moins de 50 décès signalés, selon le Centre de ressources sur les coronavirus de l’Université Johns Hopkins, la Tunisie compte parmi les pays arabes où le nombre de cas est le plus faible. Les analystes attribuent en partie la baisse de ce nombre à la réaction rapide et proactive du gouvernement.

Une année difficile en perspective

Aujourd’hui, les restrictions sont progressivement levées. Les hôtels, les restaurants et les mosquées doivent rouvrir la semaine prochaine, après avoir été fermés pendant plus de deux mois. « « Ils ont bien fait, car ils ont anticipé, les infrastructures médicales avaient une capacité limitée et ils avaient peur », a déclaré Hamadi Redissi, président du groupe de recherche de l’Observatoire tunisien de la transition démocratique à la radio « Voice of America », pour ajouter tout de suite que « maintenant, ils n’ont pas assez d’argent pour compenser les effets de covid -19… et c’est ça le problème ».

Le Fonds monétaire international prévoit que l’économie tunisienne va se contracter de 4,3 % cette année, sa plus forte baisse depuis plus de 60 ans. Les exportations et l’important secteur touristique du pays ont déjà fortement chuté, et le pays a perdu plus de 400 000 emplois pendant le confinement. Certains analystes prévoient que le chômage, déjà élevé, va encore augmenter et toucher jusqu’à un quart de la population. « L’impact économique est très profond », a déclaré l’analyste. « Il affecte tout le spectre : des entreprises contraintes de fermer, aux personnes sans emploi stable ou sans ressources ».

Pendant ce temps, une récente pénurie de semoule de couscous de base a suscité des allégations de corruption et de copinage, des vestiges tenaces des jours précédant la révolution, malgré les promesses de longue date de l’État de les combattre.

Un temps précieux perdu

En effet, la Tunisie post-COVID-19 est sans doute dans un état pire qu’il y a dix ans, lorsque le taux de chômage élevé a contribué à déclencher la révolution de 2011. Depuis, le pays a été secoué par l’instabilité politique et économique des gouvernements de coalition successifs, fait remarquer the Voice of America. Les élections de l’année dernière, qui ont évincé les principaux candidats, ont été particulièrement tumultueuses. Le second tour des élections présidentielles en octobre a opposé deux populistes et des novices en politique, le juriste Kais Saied l’ayant emporté haut la main.

Pendant ce temps, le vote législatif du même mois a ouvert un labyrinthe de partis politiques, créant un parlement très fracturé. Il a fallu quatre mois avant que les députés n’approuvent finalement un nouveau gouvernement dirigé par Elyès Fakhfakh, après qu’un candidat précédent a échoué à obtenir le vote de confiance du Parlement.

« La Tunisie a perdu un temps précieux », a écrit l’International Crisis Group dans un rapport publié début mars, appelant au dialogue politique et à la recherche d’un consensus. « L’accent mis sur la souveraineté nationale par les nouvelles forces politiques menace d’attiser le populisme croissant, les tensions politiques et la polarisation sociale. Il sera donc plus difficile pour le pays de s’attaquer à ses problèmes économiques et sécuritaires ». Au lieu de cela, la crise sanitaire n’a fait que les aggraver.

Jusqu’à présent, e Fakhfakh a annoncé un soutien à court terme aux petites entreprises et aux pauvres. Mais il n’a pas encore présenté une stratégie de redressement plus large et plus détaillée après la COVID-19, bien qu’il dise que cela se fera d’ici la fin juin.

« Il y a quelques solutions rapides que le gouvernement devrait mettre en place le plus rapidement possible », a déclaré Houerbi, notamment en détaillant les plans de lutte contre la pauvreté et la corruption. Elle estime également que le moment est venu pour le gouvernement de s’asseoir avec les syndicats et d’autres membres de la société civile et de concevoir une stratégie économique à orientation sociale qui inclut la protection des travailleurs. Mais, ajoute-t-elle, « je crains qu’il y ait beaucoup d’efforts pour régler des comptes politiques, en oubliant l’essentiel ».

Tensions politiques

Selon les analystes et les médias, les tensions se sont accrues ces dernières semaines entre le président Saied et le président du Parlement, Rached Ghannouchi. Chef de file de longue date du parti islamiste modéré Ennahdha, Ghannouchi semble empiéter sur les questions de politique étrangère – traditionnellement du ressort du président.

Les critiques portent sur sa rencontre en début d’année à Istanbul avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Plus récemment, Ghannouchi a attisé la controverse en félicitant le premier ministre libyen Fayez al-Sarraj pour son succès militaire, qui a pris le contrepied de la position de neutralité adoptée depuis longtemps par la Tunisie dans le conflit voisin.

« Aujourd’hui, il y a une confrontation politique entre le président de la République et le président du parlement, avec le chef du gouvernement au milieu », constate une source médiatique. « « C’est un président qui parle mais n’agit pas, et de plus en plus, c’est sous la forme de discours à consonance morale «, ajoute-elle, a déclaré Mami, faisant écho aux évaluations similaires d’autres analystes.

A court terme, certains observateurs prévoient une hausse des mouvements de protestation à mesure que l’austérité s’installe. Mais pas une autre révolution, conclut the Voice of America.