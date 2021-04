Pour le textile tunisien, demain est déjà là!

Un secteur résilient dans la crise, c’est l’une des conclusions d’une importante étude menée par le Programme mondial du textile et de l’habillement (GTEX) et le Programme du textile pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENATEX) du Centre du commerce international (CCI) sur l’impact de la pandémie du COVID-19 sur le secteur tunisien du textile-habillement. Il y est également mis en lumière les opportunités post-pandémie et le plan de relance du secteur.

En collaboration avec le ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) et le Centre Technique du Textile, l’étude est basée sur une enquête menée par des experts nationaux et internationaux auprès de 248 entreprises, réparties sur neuf régions et sept chaînes de production, entre avril et septembre 2020.

Malgré la pandémie, les résultats de l’enquête montrent que le secteur a réussi à hauteur de87% à maintenir ses opérations actives, et grâce au soutien technique du programme GTEX/MENATEX, 60% des entreprises ont converti leurs lignes de production en équipements de protection.

Le pays a été le premier à répondre à la demande européenne de masques de protection. Au cours du premier semestre 2020, la Tunisie a été classée 4ème fournisseur de l’Union européenne en masques lavables. La communauté régionale et internationale a salué cette approche proactive de la gestion de crise.

Étant donné que la plupart des grandes économies mondiales peinent encore à rouvrir, l’étude estime que la reprise du secteur sera également lente. « Les résultats de cette étude confirment que nous devons être patients, persévérants et nous adapter à la nouvelle réalité du monde et du secteur », a déclaré Nafâa Ennaifer, vice-président de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH).

Les mesures gouvernementales ont peu bénéficié aux entreprises

L’étude note que peu de mesures proposées par le gouvernement tunisien ont réellement bénéficié aux entreprises. Seule une minorité d’entreprises a eu accès à des crédits garantis par l’Etat à un taux de 1,75% sur le marché monétaire, et les entreprises en difficulté ont subi de fortes pressions de la part des autorités fiscales et de la caisse nationale de sécurité sociale.

Les impacts de la crise sanitaire auraient pu être plus graves si les entreprises du secteur du textile-habillement n’avaient pas adapté leur production aux équipements de protection et aux dispositifs médicaux.

Matthias Knappe, responsable du programme GTEX/MENATEX de l’ITC, explique que la production de textiles médicaux représente une réelle opportunité pour le secteur textile-habillement tunisien. » Dans le cadre du plan d’action Smart post-COVID-19, la Tunisie a proposé des solutions pour les textiles d’hygiène et de soins personnels. Cela permettra au secteur de servir le marché local tunisien et d’explorer les exportations vers les pays de l’UE (France, Italie, Allemagne et Pays-Bas) et d’encourager les investissements dans les textiles médicaux. » Si la mode reste l’épine dorsale de l’industrie, les équipements de protection apparaissent comme un domaine viable de diversification. M. Knappe a souligné l’engagement et le leadership de FTTH et de ses membres dans la réalisation de l’étude et leur volonté de dynamiser le secteur.

Un plan en 5 stratégies

Le plan d’action post-COVID s’articule autour de cinq stratégies :

Résoudre les problèmes de trésorerie et assurer la viabilité des entreprises.

Renforcer les capacités internes des entreprises

Développer les synergies entre les entreprises du secteur

Renforcer la capacité de production du marché local

Renforcer l’intégration, la capacité d’exportation et l’image marketing internationale de la Tunisie.

Cette année, le programme GTEX/MENATEX, en collaboration avec FTTH, lance une campagne internationale de promotion du label textile-habillement tunisien. La vidéo produite dans le cadre de cette campagne, « Demain est déjà là », montre que malgré la pandémie, les entreprises tunisiennes sont proactives avec de grandes capacités technologiques et productives tout en adoptant des pratiques responsables envers leurs travailleurs et l’environnement.