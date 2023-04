Pour que la Tunisie n’aille pas à vau-l’eau

Dos au mur, la Tunisie s’est résignée à prendre la décision qui aurait dû avoir été décrétée et aussitôt mise en œuvre depuis des années. Rationner l’eau dans un pays en proie à un stress hydrique peut-être annonciateur d’épisode s de soif s’avère une mesure qui s’inscrit dans l’ordre des choses. C’est désormais chose faite.

L’approvisionnement en eau des citoyens pendant sept heures par nuit en réponse à la pire sécheresse jamais enregistrée dans le pays, a annoncé la société nationale de distribution d’eau (SONEDE).

Le pays frappé par la sécheresse s’est fendu d’autres restrictions sévères sur l’utilisation de l’eau – alors qu’il se prépare à un nouvel été chaud – y compris l’interdiction d’utiliser l’eau potable pour irriguer les terres agricoles ou les espaces verts, ou pour nettoyer les espaces publics ou les voitures.

La SONEDE a déclaré vendredi que l’eau serait coupée tous les jours de 21 heures à 4 heures du matin, avec effet immédiat. Son patron a expliqué que la sécheresse dans le pays, provoquée par la rareté des pluies pendant quatre années consécutives et que la SONDE a attribuée au changement climatique, était sans précédent, et a appelé les Tunisiens à comprendre la décision.

Il a prévenu que des amendes et même des peines de prison étaient envisagées en cas de non-respect des règles.

« Des années de sécheresse et un faible débit d’eau dans les réservoirs ont eu un impact sur les réserves d’eau du pays, qui ont atteint une situation sans précédent », a déclaré le ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques.

Des craintes pour la production agricole

Cette nouvelle décision risque d’alimenter les tensions sociales dans un pays dont la population souffre de la médiocrité des services publics, d’une inflation élevée et d’une économie faible, selon des observateurs.

Les barrages de ce pays d’Afrique du Nord sont au plus bas après des années de sécheresse, aggravées par des fuites dans un réseau de distribution en décrépitude.

La Tunisie a enregistré une baisse de la capacité de ses barrages à environ un milliard de mètres cubes, soit 30 % du maximum, a déclaré Hamadi Habib, haut fonctionnaire du ministère de l’Agriculture.

Les syndicats agricoles ont exprimé leurs craintes pour la prochaine saison, notamment en ce qui concerne les céréales. Une mauvaise récolte nationale aggraverait les problèmes de la Tunisie pour se procurer suffisamment de farine face à la montée en flèche des prix internationaux du blé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de l’année dernière.

L’Union de l’agriculture et de la pêche a déclaré que des milliers d’hectares de terres agricoles risquaient d’être laissés en jachère en raison du manque de pluie.

Les scientifiques ont déclaré que les vagues de chaleur récurrentes sont un marqueur clair du réchauffement climatique causé par l’homme, et que les sécheresses dans le monde entier devraient devenir plus fréquentes, plus longues et plus intenses.-

Les précipitations annuelles moyennes en Tunisie ont atteint 283 mm cette année-là, avec des variations considérables entre les différentes régions du pays. Certaines zones situées au nord-ouest enregistrent parfois un taux annuel dépassant les 1000 mm, alors que cette moyenne est inférieure à 100 mm dans les régions du sud bordant le Sahara.

On évalue les ressources en eau de la Tunisie à environ 5 milliards de m3. La plupart des réserves, qu’il s’agisse d’eaux souterraines ou d’eaux de surface, se trouvent au nord (49 %) puis au centre (33 %), et leur taux d’utilisation a atteint plus de 117 %. Quant aux eaux souterraines profondes, leur volume avoisine les 1 400 millions de m3 et elles sont concentrées principalement dans le sud (60 %), avec un taux d’utilisation d’environ 120 %.

L’agriculture s’approprie 80 % de l’eau prélevée, l’industrie 5 %, le tourisme 2 %, et le reste — 13 % — va à la consommation et à l’usage domestique.

Les eaux usées peuvent être réutilisées en toute sécurité

A moins brève échéance, d’autres mesures et projets pourront être sérieusement envisagés. Outre la désalinisation de l’eau de mer qui requiert de colossaux investissements, il s’avère recommandé de mettre dans un ferme esprit de suite le paquet sur la revalorisation des eaux usées. Il existe déjà un projet de 60,6 millions de dollars clôturé en 2021. Appuyé par la Banque mondiale et cofinancé par le Fonds pour l’environnement mondial (GEF) (a), le projet d’assainissement de Tunis-Nord a soutenu la construction des conduites souterraines, de l’exutoire et d’un bassin de rétention des eaux usées.

Les fonds ont permis de créer deux conduites parallèles et étanches qui acheminent les eaux usées de la station de Choutrana vers un large bassin de décantation des boues situé à proximité, à El Hissiene, où les déchets solides sont séparés des effluents. Avec l’enfouissement des canalisations, on évite la pollution des environs par les eaux usées et leur contamination en aval.

Le débit du bassin peut être régulé à des fins d’irrigation, offrant ainsi aux quelque 500 agriculteurs de Borj Touil plusieurs millions de mètres cubes d’eau recyclée de bonne qualité. Face à l’urbanisation rapide et au changement d’affectation des terres dans la région, l’ONAS a conclu un accord avec les promoteurs urbains afin qu’une partie des eaux usées irrigue les espaces verts du nouveau quartier de Tunis Bay City.

Pour convaincre le grand public que les eaux usées recyclées ne représentent aucun danger pour la culture des plantes, des parcelles appartenant à trois exploitants de Borj Touil ont été irriguées avec des eaux usées traitées. D’autres parcelles de démonstration ont vu le jour près d’une station d’épuration sur la côte, à Sidi Amor , au nord-ouest de Borj Touil. Les terres de Sidi Amor sont dotées de systèmes de filtration, de citernes à eau, d’une station de pompage, d’un système d’irrigation, d’un laboratoire et d’un centre de démonstration. Grâce au projet pilote de Sidi Amor, les différentes parties prenantes ont resserré leur coordination ; par ailleurs, son laboratoire de contrôle de la qualité est ouvert aux étudiants en agriculture.