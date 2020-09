Pourquoi les voitures sont-elles chères en Tunisie ?

On l’avait déjà dit, et cela se confirme. Le marché de l’automobile en Tunisie change. La voiture européenne perd de plus en plus pied dans le pays et l’asiatique s’incruste et prend de plus en plus de place. Elle représente désormais 42 % du marché des ventes de véhicules en Tunisie.

Les asiatiques ont la cote

En effet, à fin juillet 2020, la sud-coréenne Kia se retrouve en haut du podium des meilleures ventes, suivie de l’autre sud-coréenne Hyundai dont les ventes ont augmenté de 14,25 %, et de la japonaise Toyota en 3ème place des immatriculations au terme des sept premiers mois de cette année. Une vraie force de vente, le DG de Hyundai Mehdi Mahjoub. La marque était classée septième lorsqu’elle avait été vendue aux groupes TTS des Miled, le groupe Sadok Driss de Tunis et le fils de Moncef Sellami notamment. Et là où il passe (il était chez Kia), il tire la marque qu’il gère vers le haut.

La première européenne, Peugeot n’est qu’à la 5ème place, suivie de l’allemande Volkswagen, alors que Citroën traîne à la 8ème place des meilleures ventes, suivie de Renault à la 9ème. Et même si, pour ces deux françaises, les raisons sont inhérentes aux deux concessionnaires, il y a derrière ce relâchement des ventes des européennes en Tunisie, un effet change.

En effet, importées en Euro, les européennes paraissent plus chères que les asiatiques importées en dollar US, une monnaie dont la valeur en DT lâche un peu de lest. Acheteur averti, le Tunisien suit le trend, même pour les voitures dites populaires. En effet, sur les 3373 voitures immatriculées en 7 mois, 2117 voitures étaient asiatiques. Elles sont importées en USD, et peuvent donc mieux attirer l’acheteur tunisien, sans oublier qu’elles commencent, à l’exception des chinoises, à se faire une meilleure image auprès de lui.

L’effet direct du changer Dinar/Dollar/Euro

De juillet 2019 à juillet 2020, la quarantaine de marques présentes sur le marché officiel des véhicules particuliers (dont 17 asiatiques) ont pu écouler 18.341 véhicules, un chiffre en baisse de 6,24 % par rapport aux sept premiers mois de 2019. La baisse a surtout concerné les européennes, comme la Peugeot avec -16,31 %, la Volkswagen avec – 25,69 % ou encore Renault avec -63,12 %.

Pour les asiatiques, la relance des ventes avait démarré en juillet. Kia par exemple, y avait doublé ses ventes, Hyundai a haussé de plus d’une centaine d’unités, et Toyota avait boosté ses immatriculations de plus de 150 unités. Pour toutes le marques, la période estivale avait été celle des promotions, les concessionnaires s’étant engagés dans une action de déstockage après la période de confinement.

Des lecteurs d’un précédent article sur le sujet [ar], ont soulevé la question des prix jugés en hausse des voitures. Ce que nous avons pu savoir, c’est que les concessionnaires qui importent en Euro, ont en effet enregistré une petite hausse en lien avec la variation du taux de change du Dinar tunisien. On nous dit même, de source professionnelle, que les prix augmenteraient encore plus lors des prochains arrivages. Au contraire, ceux qui importent en Dollar US, n’ont pas haussé leurs prix. Par ailleurs, faut-il le savoir, 40 % du prix de tout véhicule importé en Tunisie, vont dans les caisses de l’Etat, sous formes de TVA et de TC (Taxe à la consommation).

Pourquoi ne pas importer nous-mêmes, chacun le véhicule qu’il veut ?

D’autres lecteurs se posaient la question de savoir pourquoi on ne pourrait pas importer nous-mêmes, chacun la voiture qu’il voudrait. Cela est possible. Sauf que le particulier devra payer plus cher que le concessionnaire tous les impôts, TVA et TC, et cela peut dépasser les 100 % de la valeur initiale de la voiture, comme pour les voitures supérieures à 2,5 litre en gasoil.

Pour l’exemple, pour une i10 de Hyundai, le concessionnaire paie 19 % de TVA et 20 % de TC sans compter l’impôt sur le bénéfice (35 %). Le particulier, hormis les TRE, qui importerait lui-même le même véhicule de chez un concessionnaire européen, devra payer un total de 69 %, dont les 19 % de TVA.

Pour le particulier, hors TRE, il faudra aussi qu’il justifie la source des devises, et qu’il ne se trompe pas sur les spécificités du véhicule car certains modèles sont interdits, notamment celles dont la qualité de carburant n’est pas conforme à la qualité tunisienne. Sauf TRE, acheter à l’étranger, c’est supporter plus de taxes et impôts que le concessionnaire dont la marge brute varie entre 8 et 9 %, sans plus, selon nos informations.