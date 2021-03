Premier avertissement de la Corée du Nord à Joe Biden

Kim Yo-jong, l’influente sœur de Kim Jong Un, a mis en garde Joe Biden dans un avertissement menaçant : «S’il veut dormir paisiblement ces quatre prochaines années, il devrait éviter de faire des vagues». Une possible réponse aux manœuvres militaires conjointes entamées la semaine dernière par les États-Unis et la Corée du Sud.

Cette déclaration a été publiée à la veille du voyage d’Anthony Blinken et Lloyd Austin, secrétaire d’État et ministre de la Défense, en Corée du Sud, où les deux Américains vont notamment aborder la question de «la dénucléarisation de la Corée du Nord». Lundi, la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a confirmé que les États-Unis avaient tenté d’établir le contact avec la Corée du Nord : «La diplomatie est toujours notre objectif. Notre objectif est de réduire le risque d’escalade. Mais nous n’avons pas reçu de réponse», a-t-elle déploré, rappelant que ce silence «suit plus d’un an sans dialogue avec la Corée du Nord, en dépit de nombreuses tentatives américaines pour entamer les discussions». Le silence de la Corée du Nord est une conséquence directe de l’échec du sommet de Hanoï, en février 2019, qui suivait la première rencontre entre Donald Trump et Kim Jong Un en juin 2018 à Singapour.