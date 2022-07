Les statistiques de l’ATTT confirment la position de TOYOTA en tête des ventes sur le mois de JUIN 2022

BSB TOYOTA, importateur officiel et concessionnaire de la marque Japonaise Toyota en Tunisie depuis 1985, a réalisé une performance remarquable sur le mois de Juin 2022 avec 537 véhicules immatriculés, pour une part de marché de 14%.La marque a réussi d’assurer une progression dynamique de ses ventes au cours du premier semestre 2022, pour réaliser un volume de vente cumulé de l’ordre de 1831 véhicules durant les six premiers mois de l’année pour une part de marché de 9% pour les véhicules particuliers.De la mini citadine au grand SUV en passant par le pickup, TOYOTA offre une gamme diversifiée de véhicules automobiles adaptée à tous les goûts et à tous les budgets.

Cette belle réalisation est due principalement aux efforts d’une équipe hautement qualifiée et se traduit par la qualité, la durabilité et la fiabilité qui sont des éléments forts de la marque.

Un service après-vente de qualité et des pièces de rechange certifiées d’origine, et répondant aux standards qualité établis par le constructeurLa satisfaction client reste la première préoccupation de BSB TOYOTA. Elle lui réserve une bonne capacité d’écoute à travers son réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire.BSB Toyota remercie enfin tous les membres de son équipe pour cette belle performance, ainsi que ses clients fidèles qui lui ont fait confiance et réitère son ferme engagement à continuer d’offrir les produits les plus novateurs et assurer les meilleurs services.